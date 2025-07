Jovem cantora caxiense lança primeira música autoral em agosto

Bibiana Demore lança o single "The Orchard’s Song" no dia 8 de agosto. Ana Azevedo / Arquivo Pessoal

A cantora caxiense Bibiana Demore, de 18 anos, lança sua primeira música autoral no dia 8 de agosto nas plataformas digitais. Intitulada The Orchard’s Song, a canção mescla pop e folk, com a composição conjunta de Kimberly Lacerda e produção de Gabriel Caberlon, do Haunt Studio. Já é possível fazer o pré-save neste link.

A cantora antecipa que The Orchard's Song é uma canção que trata sobre o amor em tempos de resistência e fé de que tudo vai melhorar. O processo de composição do single iniciou no mês de maio.

— A música, infelizmente, se encaixa nos tempos que vivemos, onde cada vez mais temos que decidir por conta própria no que acreditar e nos mantermos fiéis aos nossos valores e estar do lado certo da história — diz.

Bibiana é natural de Caxias e cursa Arquitetura e Urbanismo na UCS. Além de cantora, Bibiana atua também como modelo e atriz. No cinema, faz parte do elenco dos filmes Chama a Bebel e Morando com o Crush.