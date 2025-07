Inspirada nas discotecas, Gudinaite retorna a Caxias do Sul neste final de semana

Criada a partir da iniciativa da influenciadora digital e jornalista Patricia Parenza e do cineasta Diego de Godoy.

Inspirada nas lendárias discotecas das décadas de 1970 e 1980, com clássicos da era disco, pista de LED, globos espelhados e performances de bailarinos, a Gudinaite retorna a Caxias do Sul neste sábado (5), a partir das 18h, no Zero54, na Rua Dr. Augusto Pestana, 145, São Pelegrino.