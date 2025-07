Inscrições para o 25º Concurso Beleza Negra, em Caxias do Sul, abrem nesta quinta-feira

As inscrições para o Concurso Beleza Negra abrem nesta quinta-feira (10) e seguem até o dia 8 de agosto, presencialmente, no 1º andar da Casa da Cultura, no centro de Caxias do Sul. Para participar, é necessário ter entre 17 e 30 anos e residir há pelo menos um ano no maior município da Serra. A taxa de inscrição é de R$ 50.