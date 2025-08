Humoristas Thiago Ventura e Ítalo Sena se apresentam em Caxias do Sul neste sábado

Ítalo Sena se apresenta no Teatro Pedro Parenti. Silla Cadengue / Divulgação

O final de semana em Caxias do Sul promete muitas risadas em dois shows de stand-up comedy nacionais que desembarcam por aqui. São os comediantes Ítalo Sena, com show marcado para o Teatro Pedro Parenti e, Thiago Ventura, no Teatro Murialdo.

Com mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais, Ítalo Sena é conhecido como "o rei das pegadinhas". No espetáculo Duas Conversas, ele apresenta um texto desenvolvido por ele com a colaboração criativa de Maurício Meireles em um cenário digital interativo.

Após percorrer o Brasil com Mostrando Meu Trabalho, o humorista apresenta uma versão renovada, resultado de nove meses de preparação. Sena promete um show de 70 minutos recheado de piadas e trocadilhos para garantir as risadas.

O show ocorre no sábado (2), às 20h, no Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura. As portas abrem às 19h.

Os ingressos estão à venda pelo site BlueTicket, a partir de R$ 45(+taxas) para o setor mezanino.

Thiago Ventura se apresenta no Teatro Murialdo em duas sessões. Emmanuel Denaui / Divulgação

Show solo de Thiago Ventura

No Teatro Murialdo, quem se apresenta é o humorista Thiago Ventura. Membro do grupo 4 Amigos, ele vem a Caxias com o show solo Pra quê que eu vou mentir?. Serão duas sessões, uma às 20h e outra às 16h30.

Conhecido por seu estilo irreverente e observações engraçadas sobre o cotidiano, Ventura promete surpreender a plateia com seu humor afiado. Nesse novo espetáculo ele explora situações da vida adulta, relacionamentos e as peculiaridades do mundo moderno.

Em 1h40min de comédia, Ventura também provoca a plateia a refletir sobre o cotidiano. O humorista desconstrói o hábito universal de mentir, seja para evitar conflitos, proteger sentimentos alheios ou simplesmente fugir de responsabilidades.

Entre as provocações, Ventura busca entender por que temos tanto medo da verdade? E será que podemos viver de forma mais leve ao abandonarmos nossas pequenas mentiras diárias?