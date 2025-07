Financiarte 2025 registra 191 projetos culturais inscritos, em Caxias do Sul

O Financiamento da Arte e Cultura de Caxias do Sul (Financiarte) encerrou as inscrições nesta quarta-feira (16).

O Financiamento da Arte e Cultura de Caxias do Sul (Financiarte) encerrou as inscrições nesta quarta-feira (16) com 191 projetos culturais inscritos. O número representa um crescimento de 45,8% em relação ao ano passado.