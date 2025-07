Festival de Cinema de Gramado anuncia longas documentais e curtas brasileiros da mostra competitiva

Doze curtas-metragens brasileiros disputam o Kikito. Festival de Gramado / Divulgação

Dezesseis produções foram anunciadas nesta quinta-feira (17) para a disputa dos Kikitos do 53º Festival de Cinema de Gramado nas mostras competitivas de longas-metragens documentais e de curtas-metragens brasileiros. A premiação ocorre durante o evento, entre os dias 15 e 23 de agosto.

Para a competição de longas, os filmes foram selecionados pelos curadores Caio Blat, Camila Morgado e Marcos Santuario:

Até Onde a Vista Alcança (SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero;

Lendo o Mundo (RN), de Catherine Murphy;

Os Avós (AM), de Ana Ligia Pimentel;

Para Vigo Me Voy! (RJ), de Lírio Ferreira e Karen Harley.

Em Até Onde a Vista Alcança, de São Paulo, os diretores Alice Villela e Hidalgo Romero acompanham um guerreiro indígena Kariri-Xocó que desenha no chão o território memorial de seu povo, planejando uma nova retomada.

Já Os Avós representa o Amazonas com um mergulho na rotina de avôs e avós jovens, entre 30 e 35 anos. No documentário, Ana Lígia Pimentel radiografa uma realidade profundamente complexa, onde as funções sociais e familiares são assumidas prematuramente, gerando conflitos geracionais, estruturais e culturais.

Voltando ao início dos anos 1960, as diretoras Catherine Murphy e Iris de Oliveira mostram, em Lendo o Mundo, do Rio Grande do Norte, o período em que Paulo Freire liderou um projeto experimental no Nordeste, permitindo que centenas de adultos lessem, escrevessem e votassem.

Do Rio de Janeiro, Para Vigo Me Voy!, sobre Cacá Diegues, desembarca em Gramado após estreia mundial no último Festival de Cannes. O documentário de Lírio Ferreira e Karen Harley apresenta a obra do cineasta passeando entre os filmes e a trajetória pessoal do diretor. O filme traz imagens inéditas, como a de uma sessão especial de Bye Bye Brasil na Favela do Vidigal.

Curtas brasileiros

Na mostra competitiva de curtas brasileiros, o Festival registrou número recorde de inscritos: doze produções de oito Estados diferentes.

Os finalistas foram selecionados pela jornalista e crítica de cinema Adriana Androvandi, pelo jornalista, pesquisador e crítico de cinema Diego Benevides, pela produtora executiva Graziella Ferst, pela cineasta Renata Diniz e pelo professor e realizador Wagner Rosa.

Os concorrentes são:

Aconteceu a Luz da Lua (RS), de Crystom Afronário;

Boiuna (PA), de Adriana de Faria;

Cabeça de Boi (SP), de Lucas Zacarias;

FrutaFizz (SP), de Kauan Okuma Bueno;

Jacaré (BA), de Victor Quintanilha;

Jeguatá Xirê (RS), de Alan Alves-Brito, Ana Moura e Marcelo Freire;

O Mapa Em Que Estão Meus Pés (AL), de Luciano Pedro Jr.;

Na Volta Eu Te Encontro (BA), de Urânia Munzanzu;

As Musas (PE), de Rosa Fernan;

Quando Eu For Grande (PR), de Mano Cappu;

Réquiem Para Moïse (RJ), de Caio Barretto Briso e Susanna Lira;

(RJ), de Caio Barretto Briso e Susanna Lira; Samba Infinito (RJ), de Leonardo Martinelli.