Festival Coletivo, que terá sua primeira edição em agosto, em Caxias, abre inscrições para músicos e bandas

Com o objetivo de movimentar a cena musical em Caxias, o Festival Coletivo terá sua primeira edição no dia 2 de agosto, a partir das 14h, no Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573, Exposição). As inscrições para músicos e bandas interessados em participar são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 deste mês, em link disponível no perfil @pontocoletivoarte no Instagram.