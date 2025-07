FestiQueijo, em Carlos Barbosa, já reuniu 17,5 mil visitantes em três finais de semana de evento

No terceiro final de semana, o Centro Cultural Mãe de Deus reuniu 7 mil pessoas. William Cabral / Divulgação

Em três finais de semana, o 33º FestiQueijo, em Carlos Barbosa, já reuniu 17,5 mil visitantes que puderam aproveitar a farta gastronomia oferecida no festival. O evento começou no dia 27 de junho e segue até 27 de julho, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, no Centro Cultural Mãe de Deus. Os ingressos, que variam de R$ 170 a R$ 340, podem ser adquiridos pelo site, com parcelamento em até cinco vezes.

O presidente da 33ª edição, Francisco Guazelli, destacou que já foram registrados visitantes de mais de 500 cidades de vários Estados do país, mostrando a importância do FestiQueijo para Carlos Barbosa e para a região da Serra.

— São centenas de excursões, famílias, casais, grupos de amigos que colocam nos seus calendários de eventos do ano o festival e que sempre retornam devido à excelência da gastronomia, da animação e da organização, que só é possível graças ao empenho de todas as equipes que trabalham pelo FestiQueijo — comenta o presidente.

Entre a última sexta-feira (11) e domingo (13) foram 7 mil pessoas, além dos participantes dos eventos paralelos que movimentam o município. Os destaques ficaram para o 8º Pedal do FestiQueijo, que reuniu 300 ciclistas; a 13ª Olimpíada Colonial, onde a equipe vencedora foi a Linha 19, seguida pela 1ª Seção de Castro e Torino; além do 12º Rally dos Vinhedos, com o desfile de carros antigos em frente à Rua Prefeito José Chies, na via que dá acesso ao festival.

Próximos finais de semana

Para o próximo final de semana, de 18 a 20 de julho, atrações como Zô Scarpon, Super Banda Choppão, Filipe Girardi e Grupo do Bola prometem manter o embalo do festival. No domingo (20), também será realizado o 14º Torneio de Futsal Feminino, das 8h às 17h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra.

Até o final do FestiQueijo, os visitantes ainda podem conhecer as tradições locais na Estação das Etnias, aos sábados, das 9h às 22h, e domingos, das 9h às 18h, na Rua Coberta.

Outro atrativo é a Feira Feito em Barbosa, com 32 expositores de produtos e serviços da cidade, no Pavilhão da Tramontina, nas sextas-feiras, das 11h às 22h, sábados, das 9h às 22h, e domingos, das 9h às 18h.

Serviço

O que: 33º FestiQueijo

Quando: próximos dois finais de semana - 18 a 20 e 25 a 27 de julho



Horários e valores*:

Sextas-feiras:

- Primeiro turno: das 12h às 16h

Ingresso: R$ 170 (salão) e R$ 150 (corporativo). Não há disponibilidade de mezanino

- Segundo turno: das 17h às 23h

Ingressos: R$ 240 (salão), R$ 220 (corporativo) e R$ 300 (mezanino)

Sábados:

- Primeiro turno: das 10h às 16h

Ingressos: R$ 255 (salão), R$ 235 (corporativo) e R$ 315 (mezanino)

- Segundo turno: das 17h às 23h

Ingressos: R$ 280 (salão) e R$ 340 (mezanino)

Domingos:

- Único turno: das 11h às 17h

Ingressos: R$ 255 (salão), R$ 235 (corporativo) e R$ 315 (mezanino)

*Ingresso infantil: de 3 a 8 anos R$ 70 e de 9 a 12 anos R$ 120

Local: Centro Cultural Mãe de Deus, antigo Salão Paroquial (Rua Prefeito José Chies, 193), em Carlos Barbosa (RS)