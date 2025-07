Festa "Salão Schmitt Remember" quer reviver os tempos áureos dos bailes de Nova Petrópolis

Um dos salões de baile mais icônicos da Serra Gaúcha será relembrando em um evento especial em Nova Petrópolis. O Salão Schmitt Remember irá ocorrer dia 23 de agosto, na Sociedade Concórdia de Linha Imperial. O evento promete recriar fielmente o salão que marcou época com seus bailes animados, estrutura inovadora e um público fiel ao longo de quase 90 anos.

Serão três pistas simultâneas, decoração temática inspirada no salão original, drinks e comidas da época, e claro, muita música e diversão.

Porto do Som é uma das bandas que irão animar a festa

As atrações estão divididas como nos velhos tempos:

Pista 1 – O melhor dos bailes ao vivo:

Shows com Banda Passarela e Banda Porto do Som (com participação de ex-integrantes), revivendo o repertório e a energia dos bailes mais memoráveis da região.