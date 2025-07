Feira de Mulheres Empreendedoras Negras e Imigrantes ocorre em Caxias do Sul neste domingo

Arquivo Mulheres do Brasil/Núcleo Caxias do Sul / Divulgação

O Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, recebe a 5ª Feira de Mulheres Empreendedoras Negras e Imigrantes neste domingo (6). O evento reúne 20 expositoras na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, das 14h às 18h, com uma ampla variedade de produtos autorais e experiência cultural. A entrada é gratuita.

No espaço serão comercializadas joias, turbantes, bonecas, roupas, panos de prato, bolsas e carteiras feitas com tecido e material reciclado. Também haverá venda de bolos, salgados e comidas típicas da Venezuela, como chicha e empanadas.

A feira é promovida pelo Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Caxias do Sul, com apoio da Comune, da Coordenadoria de Igualdade Étnico-Racial e da prefeitura de Caxias.