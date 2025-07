Evento inédito terá programação dedicada à cultura pop e universo gamer, em Caxias do Sul

Fãs da cultura pop têm encontro marcado em Caxias do Sul, em setembro. Os ingressos para o Sesc Geek e Anime Buzz já estão à venda Franco Tonietto / Divulgação

O Sesc Geek terá sua primeira edição em Caxias do Sul nos dias 13 e 14 de setembro, reunindo fãs de games, animes, HQs, tecnologia e cultura pop. Será no Sesc (Rua Moreira César, 2462) com ingressos já à venda pelo site da entidade.

Realizado em diferentes estados do Brasil, o evento estreia na cidade em parceria com o tradicional Anime Buzz, um dos maiores encontros do Sul do país dedicados ao universo nerd, otaku e gamer. A programação contempla atividades para todas as idades, valorizando criatividade, tecnologia e expressões contemporâneas.

A programação completa será divulgada em breve nos canais oficiais do Sesc Caxias do Sul e no Instagram (@sesccaxiasdosul). Mais informações pelo telefone (54) 3209-8250.

PROGRAME-SE