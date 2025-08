Evento da geração e distribuição da Chama Crioula em Caxias do Sul terá aporte de R$ 243,5 mil 

Desde 1947, gaúchos e prendas percorrem longas distâncias a cavalo para buscar uma centelha da chama original. Emílio Pedroso / Agencia RBS

Caxias do Sul, que pertence à 25ª Região Tradicionalista, terá R$ 243,5 mil para organização do evento para geração e distribuição da Chama Crioula 2025. Pela primeira vez, o governo do Estado está investindo no evento, mas os recursos também são oriundos de uma emenda parlamentar. A atividade, que dá início aos Festejos Farroupilhas, acontece nos dias 15 e 16 de agosto, nos pavilhões da Festa da Uva.

No início do mês, o Piratini anunciou o aporte de R$ 300 mil, dividido entre as 30 regiões tradicionalistas (RTs), garantindo o financiamento das entidades para participação no ato simbólico. Do total do investimento, R$ 246,5 mil serão repassados diretamente a 29 RTs, com valores de R$ 8,5 mil por região.

Já a 25ª RT, responsável pela organização do evento, receberá R$ 43,5 mil. Outros R$ 10 mil serão destinados à administração do projeto pela Fundação Cultural Gaúcha (FCG), órgão do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) para assessoria contábil e gestão da atividade.

Segundo o presidente da FCG, Oscar Gress, o recurso foi conquistado após uma articulação da entidade, sendo a primeira vez que o Estado auxilia com valores para a distribuição da Chama Crioula.

— Eu fui fazer uma visita especial à secretária Beatriz Araújo (na época, responsável pela pasta da Cultura do Governo) para que este ano, em vez de fazer como nos anos anteriores, somente auxiliar os Festejo Farroupilhas de Porto Alegre, que fosse atingido as 30 regiões. Levei essa ideia, da condução da Chama Crioula, dado que nunca houve esse aporte, e ela topou. Com isso, conseguimos que todo o Estado fosse beneficiado — destacou Oscar.

Além desse valor, a Secretaria de Turismo do Estado disponibilizou R$ 100 mil para a organização e, na última semana, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou o repasse de R$ 100 mil de uma emenda parlamentar do deputado federal Danrlei de Deus (PSD) para a atividade, totalizando os R$ 243,5 mil.

Destinação dos recursos

Conforme o coordenador da 25ª RT, Rodrigo Ramos, os valores serão utilizados para a montagem de equipamentos e estrutura do evento, que deve receber mais de 2 mil cavalarianos, além do público em geral de todo o Estado.

— Já estamos trabalhando em um plano de trabalho para poder fazer o uso dos recursos da melhor forma possível, para que possamos fazer este grande evento e não deixar nenhum débito, porque esses valores serão usados desde o aluguel do espaço dos pavilhões da Festa da Uva, até a alimentação da equipe de trabalho, som, luz, palco, gerador, containers para chuveiro. Então precisamos ter uma estrutura para que possamos receber bem esses visitantes — destacou Ramos.

Com a chegada da reta final dos preparativos, Rodrigo salientou como estão trabalhando na divulgação do evento e alinhando os últimos ajustes.

— Agora é o momento que tudo começa a afunilar, mas temos a certeza de que estamos no caminho certo. Estamos trabalhando muito para que o evento seja um sucesso e também contando com apoio do Poder Público Municipal e Estadual para que todos que estarão participando levem consigo uma bela recordação de Caxias do Sul, a Capital dos CTGs — comentou o coordenador.

Chama Crioula completa 78 anos de tradição

Reconhecida por lei estadual como patrimônio cultural imaterial do Estado e símbolo da cultura regional gaúcha, a primeira Chama Crioula foi acesa em 7 de setembro de 1947, em Porto Alegre, pelo Grupo dos Oito, liderado por Paixão Côrtes. Originada a partir de uma centelha da Pira da Pátria e mantida em uma Ronda Crioula no Colégio Júlio de Castilhos, a chama simbolizava a união do Rio Grande do Sul com o Brasil, dando início à tradição de sua guarda durante a Semana Farroupilha.

Desde então, o fogo tornou-se um dos símbolos centrais do tradicionalismo gaúcho, sendo reverenciado anualmente na abertura das comemorações farroupilhas. Até hoje, gaúchos e prendas percorrem longas distâncias a cavalo para buscar uma centelha da chama original, mantendo viva uma tradição que celebra as raízes culturais e históricas do Estado.

Programação 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula

Local: Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos - Festa da Uva

Dia 14 de agosto - quinta-feira

13h - Recepção das Delegações e Instalação da Inspetoria Veterinária

Dia 15 de agosto - sexta-feira

9h - Reunião com Diretores de Cavalgada Regional

Passeio Turístico

18h - Concentração das Delegações a Cavalo

18h30 - Acolhida e Bênção Ecumênica

Desfile e Apresentação das Regiões Tradicionalistas

Cerimônia de Abertura

Espetáculo Artístico e Geração da Chama Crioula

Show com Grupo Girotondo (músicas italianas)

Show com Grupo Os Bertussi

Dia 16 de agosto - sábado