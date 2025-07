Espetáculo 'O Nome do Bebê' tem três sessões na Serra gaúcha, em julho

Percorrendo uma história que reflete a dificuldade de escuta em nossas relações mais íntimas, a comédia O Nome do Bebê, da dupla francesa Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, realizará apresentações em Caxias do Sul, nos dias 18 e 19 de julho, no Teatro Murialdo. Já em Bento Gonçalves, o espetáculo será encenado no dia 17 de julho, na Fundação Casa das Artes.