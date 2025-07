Espetáculo "Corredeira" terá quatro dias de apresentações na Tem Gente Teatrando, em Caxias do Sul

Sob direção de Juliano Canal e coordenação pedagógica de Zica Stockmans ,o espetáculo inédito Corredeira marca o encerramento do primeiro semestre do curso profissionalizante de teatro da Tem Gente Teatrando, de Caxias do Sul, com quatro dias de apresentações a partir deste sábado, na sede da escola (Rua Regente Feijó, 37).