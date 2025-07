Equipe que produz o documentário "Nacho", de Daniel Vargas, irá ministrar oficinas gratuitas em Caxias

Daniel Vargas é o diretor de "Nacho", documentário que aborda a história do seu pai, morto em atentado ordenado por Pablo Escobar Antonio Valiente / Divulgação

A produtora caxiense Chamán Films promove duas mentorias presenciais e gratuitas voltadas ao desenvolvimento de projetos de documentário neste sábado (5), no Ponto de Cultura NAV – Núcleo Audiovisual (Rua Pinheiro Machado, 410). A atividade irá trazer ao público bastidores do desenvolvimento do filme “Nacho 07:16:39”, de Daniel Vargas, com a equipe de realização do projeto.

Leia Mais Cineasta colombiano radicado em Caxias dirige documentário em homenagem ao pai, vítima do narcotraficante Pablo Escobar

Nesta edição serão conhecidos dois processos de desenvolvimento do filme: Roteiro, com André Luís Garcia, e Montagem, com Tula Anagnostopoulos, ambos integrantes da equipe criativa do documentário. Durante o encontro, os convidados irão abordar desde a metodologia de criação do roteiro até o processo de estruturação da narrativa na montagem.

Além dessa edição, o projeto prevê ainda mais um encontro com foco em Desenho de Som e Direção de Arte para documentário, a ser realizado no segundo semestre de 2025. A ação é uma contrapartida cultural do documentário, projeto contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo de Caxias do Sul.

SERVIÇO

O quê: Mentorias para Desenvolvimento de Documentários – Case “Nacho 07:16:39”

Quando: 5 de julho (sábado), das 14h às 18h

Onde: Ponto de Cultura NAV – Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo (Rua Pinheiro Machado, 410)

Quanto: Gratuito (vagas limitadas)

Mais informações: chamanfilms.productor@gmail.com

Sobre o documentário “Nacho”

Dirigido por Daniel Vargas, o documentário de longa-metragem “Nacho” aborda a história do pai do cineasta, que faleceu no atentado ao voo Avianca 203, na Colômbia, em 1989. A partir de arquivos pessoais, vídeo-cartas e depoimentos de amigos e familiares, o filme constrói uma narrativa íntima e poética sobre memória, amor e vida. Com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2026, a obra é realizada pela Chamán Films com financiamento da Lei Paulo Gustavo de Caxias do Sul.