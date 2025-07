Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, pizzaria de Gramado celebrará a data com Balada Flashback

Neste domingo (13) em que se comemora o Dia Mundial do Rock , a pizzaria Cara de Mau celebrará a data com atrações especiais para os visitantes.

Em Gramado, no Porto e no Navio, ocorrerá a tradicional Balada Flashback com uma playlist repleta de sucessos do rock de todos os tempos. Além disso, os fãs do estilo musical vão ganhar brindes surpresas na pizzaria.