Edição comemorativa do Cetec Festival, em Caxias, celebra 30 anos com resgate de memórias

Festival estudantil ocorre no UCS Teatro. Gabriel Lain / Divulgação

Os 30 anos do Cetec Festival serão celebrados com uma edição especial e comemorativa da mostra estudantil. Entre os dias 14 e 18, a partir das 19h, no UCS Teatro, os estudantes do ensino médio vão apresentar mais de 15 produções teatrais, protagonizadas, criadas e idealizadas por eles. O tema central é Cetec Festival 30 Anos: quem passa pelo Cetec não esquece.

— Esse é um projeto estruturante da escola, acontece desde o seu primeiro ano. Ele foi idealizado pelos alunos. Hoje a gente tem cinco noites, envolvendo quase 2,5 mil pessoas. Todo aluno tem a sua função e ele não é competitivo, é colaborativo — detalha a diretora Ana Possapp Cesa.

O projeto começou como uma apresentação para homenagear a família e se transformou em um evento aguardado anualmente pela comunidade estudantil. O Cetec Festival passou a integrar o calendário oficial do município de Caxias do Sul em 2024.

Neste ano, os estudantes levam ao palco a diversidade de temas proposta pelos próprios ao longo da história da escola. E para celebrar a passagem das três décadas, a novidade do ano é a integração de estudantes de escolas públicas, conforme explica a produtora do Festival, Babiana Mugnol:

— A ideia foi a gente ampliar o acesso ao público, incentivando a participação dos estudantes de outras escolas públicas. A gente pensou no programa Florescer, do Instituto Elisabetha Randon, e também no nosso entorno, escolas mais próximas. São 100 ingressos que foram disponibilizados para essas escolas, divididos por noites, porque é uma forma de receber todo esse carinho que o Cetec recebe há 30 anos.

A expectativa é de receber mais de 4 mil pessoas em toda a semana de apresentações, onde os alunos são responsáveis pela concepção de temas, pesquisa, transformação em roteiro teatral e por todos os detalhes, de cenário e figurino ao som e iluminação.

A abertura do Cetec Festival 2025 também reproduzirá um dos principais símbolos da escola: o ipê amarelo. Ele está no pátio da instituição desde antes de sua fundação, no bloco B do Campus-Sede da UCS.

— O ipê é um marco, um referencial do Cetec. Então, a gente reproduziu, na abertura, atividades que aconteceram no projeto "arte no ipê" ao longo desses últimos anos. Um repertório de música, de dança e de canto. A gente vai ter um momento muito forte de memória, muito afetivo — antecipa a coordenadora artística geral, professora Liliane Viero Costa.

Participam do espetáculo de abertura quase 100 estudantes das atividades complementares de canto, música, dança, desenho e pintura, teatro e cinema. No palco, reproduzem histórias de gerações que passaram pela escola.

Ainda integram a coordenação artística do Cetec Festival os professores Giovani de Souza Monteiro (Dança), Tina Andrighetti (Teatro), Tomás Paese Savaris (Música), Dâmaris Agnes Gianni (Canto) e Juliano Carpeggiani (Cinema). O professor Gabriel Zeni comandará a iluminação.