“É como voltar a viajar com a 5ª série”, diz guitarrista da banda Cachorro Grande, que celebra 25 anos com show em Caxias do Sul

Beto Bruno, Gabriel Azambuja, Pedro Pelotas e Marcelos Gross voltam a Caxias do Sul neste sábado (12). Cainan Sá / Divulgação

Como uma família que não se atura por muito tempo reunida, mas que, ao mesmo tempo, não consegue ficar separada, a Cachorro Grande está de volta e em turnê. A consideração é de Marcelo Gross, guitarrista e um dos fundadores da banda que chegou a anunciar o fim das atividades em 2019.

Depois do afastamento, o retorno da Cachorro Grande aos palcos foi gradual, a partir de 2023 com apresentações em Porto Alegre, porque os integrantes esboçaram o interesse em se reunir novamente.

Desde o final do ano passado o grupo comemora os 25 anos de formação com um show que reúne os principais hits da carreira. Essa volta oportuniza aos fãs uma nova chance de assistir ao vivo o som potente dos caras, escolhido por bandas como Aerosmith, Oasis e Rolling Stones para abrir suas apresentações no Brasil.

Em Caxias do Sul, a Cachorro Grande se apresenta neste sábado (12) na All Need Master Hall e abre o show com as quatro primeiras músicas do álbum Pista Livre, trabalho de 2005 que fez ressurgir o rock gaúcho no cenário nacional.

— Tivemos uma resposta tão boa do público, que fazíamos o show só com grandes sucessos, mas a recepção foi tão boa que passamos a incorporar mais algumas músicas. Começamos com Você não sabe o que perdeu, Agora eu tô bem louco, Desentoa e Bom Brasileiro. Está sendo muito bom tocar para uma nova geração que não teve oportunidade de nos assistir naquela época — revela Gross.

O ano da Cachorro Grande que iniciou no Planeta Atlântida tem na agenda ainda duas apresentações nos dias 20 e 21 de setembro e que vão reeditar, 20 anos depois, um dos melhores períodos da banda. É o Acústico MTV Bandas Gaúchas que será reapresentado em Porto Alegre, no Araújo Viana. Os ingressos da primeira data se esgotaram em três dias e uma nova data precisou ser aberta.

— Foi um projeto que teve um impacto muito grande e saiu quase que junto do Pista Livre então foi um momento bem agitado, de projeção nacional e de agenda contínua em todo o país. É a velha guarda reunida novamente, então é sempre muito divertido. Caxias é um lugar muito especial que a gente tocou muitas vezes. Fazer turnê juntos é como viajar com a 5ª série, está sendo legal pra caramba, a gente não consegue ficar muito tempo longe — confidencia Gross.

Banda Jogo Sujo abre o show

Antes da Cachorro Grande o público confere o show da banda Jogo Sujo que traz um repertório com canções autorais entre elas o novo single Uber da Paixão. A música de trabalho conta com a participação dupla sertaneja Lucas & Felipe.

A faixa, já disponível nas plataformas digitais, inaugura o segundo EP do projeto conceitual Estações do Amor, uma jornada sonora que explora as fases de um relacionamento entre as as quatro estações do ano.

Programe-se