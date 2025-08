Djonga e Budah são confirmados para o Solária Festival, em Caxias; confira o line-up

Djonga foi atração no Rap in Cena, em Porto Alegre, em 2024.

Com o anúncio do rapper Djonga, com participação especial da cantora Budah, o palco Sol do Solária Festival, em Caxias, teve o line-up completo divulgado. O evento irá ocorrer no dia 1º de novembro, no Parque da Festa da Uva.