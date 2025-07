De ABBA a Queen: confira a agenda de tributos que ocorrem em Caxias do Sul no segundo semestre

E. Balbo, um dos intérpretes de Freddie Mercury, se junta à banda Queen Legend. QUEEN LEGEND / Divulgação

Além de shows nacionais já confirmados para o segundo semestre em Caxias do Sul, como Jorge Aragão, Fresno e Roupa Nova, a programação de tributos aos gigantes da música também está recheada.

Neste domingo (27), às 20h, volta aos a ser apresentado no palco do UCS Teatro o espetáculo Queen Legend Live at Wembley 1986. Uma das mais emblemáticas e marcantes performances da banda inglesa Queen, no Estádio Wembley, em Londres, será relembrada pelo cantor E. Balbo, um dos intérpretes de Freddie Mercury, que se junta à banda Queen Legend.

Clássicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love estão no setlist da banda que conta com Cauê Brisolla na guitarra. O espetáculo promete uma experiência autêntica para os fãs da banda inglesa. A direção geral é de Eduardo Holmes.

Quanto custa

Ingressos à venda pelo site BlueTicket a partir de R$ 75(+taxas), na categoria solidário, mediante a doação de três quilos de ração para cães ou gatos.

Abba The History Voyage Mamma Mia

Grupo The History apresenta novo espetáculo "Voyage in Concert". J. Amorim / Divulgação

No dia 10 de agosto, tem programação para os fãs da banda sueca ABBA. O grupo The History apresenta sua mais recente atração, Voyage in Concert, um espetáculo inédito, com banda ao vivo, orquestra, coreografias e figurinos fiéis. O show ocorre no UCS Teatro, às 20h.

O repertório promete uma viagem nos hits do ABBA, desde Dancing Queen e Mamma Mia, até o último álbum Voyage. O elenco que interpreta os protagonistas, é formada pelos vocalistas e atores Endi Tupi (Björn), Dona Dama (Agnetha Fältskog), Joe Resend (Benny Andersson) e Paty Andrade (Anni-Frid).

Quanto custa

Ingressos à venda pelo site BlueTicket, a partir de R$40(+taxas).

Bee Gees Immortality

O show é executado inteiramente ao vivo, sem qualquer tipo de trilha ou gravação. Acervo Pessoal / Divulgação

Os hits dançantes e canções românticas dos britânicos do grupo Bee Gees são atração do tributo Immortality, em Caxias, no dia 21 de agosto, às 21h, no UCS Teatro.

Com uma big band formada por músicos com carreiras influenciadas por Bee Gees, o espetáculo apresenta caracterização e arranjos musicais fiéis.

O show é executado inteiramente ao vivo, sem qualquer tipo de trilha ou gravação. Sucessos como How Deep Is Your Love, Night Fever e Stayin' Alive fazem parte do espetáculo que tem duração de 90 minutos.

Quanto custa

Ingressos à venda pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 70(+taxas) na categoria Solidário (mediante doação de um brinquedo novo).

Elton John por Rafael Dentini

Rafael Dentini interpreta o Rocket Man. Divulgação / Divulgação

No dia 13 de setembro, o palco do UCS Teatro vai receber um tributo ao Rocket Man, Elton John. A apresentação ocorre às 20h.

O espetáculo Elton por Rafael Dentini promete um setlist com músicas que reúnem os maiores hits de toda a carreira, como Your Song, Candle in the Wind, Don't Go Breaking My Heart e I'm Still Standing.

Quanto custa

Ingressos à venda pelo site BlueTicket a partir de R$ 60(+taxas).

ABBA & ELVIS

Banda Los Kalas, da Argentina, apresenta "ABBA & ELVIS" no dia 5 de outubro em Caxias do Sul. Los Kalas / Divulgação

Em outubro, tem show em dose dupla para os fãs de ABBA e Elvis. O UCS Teatro será palco para o tributo que promete uma viagem aos anos 1950, 1960 e 1970. A apresentação ocorre no dia 5, às 20h.

Em ABBA & ELVIS, dois grandes tributos da Argentina vão interpretar os sucessos pop do grupo ABBA e do Rei do rock n'roll, Elvis Presley.

Quanto custa