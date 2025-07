CPM 22 e Matuê estão entre as primeiras atrações confirmadas para o Solária Festival, em Caxias do Sul

A banda de rock CPM 22 e o expoente do trap Matuê estão entre as primeiras atrações confirmadas do Solária Festival, que irá ocorrer no dia 1º de Novembro no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O anúncio foi feito nas redes sociais do evento, que terá dois palcos e 14 atrações nacionais, prometendo 12 horas de música.