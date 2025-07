Coro da UCS faz apresentação comemorativa neste domingo, em Caxias do Sul

Em comemoração pelo seu 57º aniversário, o Coro da Universidade de Caxias do Sul fará neste neste domingo, às 19h30min, o concerto "UCS apresenta CORUCS". Será no Teatro da UCS, às 19h30min, com entrada gratuita.

Sob a regência de Renato Filippini, parte do repertório será dedicado à celebração dos 150 anos da imigração italiana no Estado, contemplando músicas do folclore e obras de compositores italianos, como Claudio Monteverdi e Giuseppe Verdi. Outra parte será dedicado a um repertório contemporâneo universal, com composições de Don Macdonald, Eric Whitakre e Elaine Hagenberg.