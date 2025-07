Coordenador da 25ª Região Tradicionalista celebra novo investimento do governo do RS em entidades gaúchas 

A 25ª RT conta com seis municípios da Serra, com 125 CTGs divididos entre elas Tadeu Vilani / Agencia RBS

Com seis municípios da Serra, a 25ª Região Tradicionalista, coordenada por Rodrigo Ramos, celebrou a notícia do investimento de R$ 17,7 milhões, do programa "Avançar Tchê" do Governo do Estado, lançado nesta quarta-feira (16). De acordo com Rodrigo, os valores serão essenciais para melhorar a infraestrutura das entidades e propagar ainda mais a cultura gaúcha.

O programa está dividido em duas partes, o maior, chamado de edital Prêmio Tradicionalismo Gaúcho, será destinado para melhoria na infraestrutura, aquisição de instrumentos, equipamentos, além de desenvolvimento para os projetos. O aporte será de R$ 16 milhões, dividido entre 550 entidades do Estado que atuam no tradicionalismo, com valores que devem variar de R$ 20 mil e R$ 40 mil para cada uma.

Já o edital Invernada Cultural irá destinar R$ 1,6 milhões para a execução de oficinas envolvendo dança, música, artesanato, gastronomia, indumentária, entre outras atividades. De acordo com o governo, até 35 entidades serão contempladas com R$ 47,9 mil cada. O recurso sairá de emenda parlamentar federal.

O coordenador Rodrigo Ramos reforçou que a região vai auxiliar todas as entidades para que elas consigam garantir os recursos Arquivo Pessoal / Divulgação

O montante será compartilhado com as 30 regiões tradicionalistas, incluindo a 25ª RT, que abrange os municípios de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, Nova Pádua e Nova Roma do Sul. Entre elas, estão divididos 125 Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) que, conforme o coordenador Rodrigo, enfrentam dificuldades de manter as atividades, desde infraestrutura até renovação de vestimentas, instrumentos e estrutura para ensaios e apresentações, mas com o programa, os cenários tendem a melhorar.

— Há muito tempo lutamos com recursos escassos para manter viva a chama da tradição, e agora, com esse investimento robusto, vislumbramos novas possibilidades. Poderemos, por exemplo, garantir mais segurança e conforto para nossas crianças e jovens, qualificar os espaços culturais e investir em projetos pedagógicos que valorizem ainda mais os valores da nossa cultura gaúcha. Também poderemos incentivar a profissionalização dos nossos instrutores e o fortalecimento das invernadas — salientou Rodrigo.

Como cada entidade precisará comprovar critérios como atuação cultural, artística, campeira e desportiva, além da representatividade em eventos e tempo de existência para garantir os recursos, a coordenação da 25ª RT já está preparando ações para auxiliar as equipes dos CTGs a se cadastrarem nos editais.