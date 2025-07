Conheça Katiane Boschetti, ex-presidente da FAS que será homenageada no Dia Mundial da Cultura e da Paz em Caxias do Sul

Katiane Boschetti também foi assessora especial da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Arquivo Pessoal / Divulgação

A ex-presidente da Fundação de Assistência Social (FAS) Katiane Boschetti será a homenageada do Dia Mundial da Cultura e da Paz 2025 em Caxias do Sul. O evento será nesta sexta-feira (25), às 9h, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho.

Inspirado na visão do artista russo Nicholas Roerich e no Pacto Roerich de 1935, que defende a proteção da cultura mesmo em tempos de guerra, o Dia da Cultura e da Paz reforça o papel transformador da cultura na construção de uma sociedade mais empática, sensível e acolhedora.

Leia Mais Os segredos da escola de Veranópolis que é destaque nacional no Enem

Além das palestras e outras atividades no dia, é escolhida uma personalidade para ser homenageada por sua trajetória e contribuição à cultura de paz, sendo indicada neste ano a ex-presidente da FAS Katiane Boschetti.

Quem é Katiane Boschetti

A pedagoga, pós-graduada em Neurociência e Comportamento, especialista em gerenciamento de conflitos e felicidade corporativa, iniciou a trajetória na assistência social como estagiária, aos 17 anos, trabalhando em centros educativos.

Em 2012, fez parte do grupo que implementou e desenvolveu o ''Caxias da Paz'', um programa da Segurança Pública de Caxias, prefeitura, UCS e Fundação Caxias. Em 2021, tornou-se a presidente da FAS, cargo que ocupou até 2023.

Depois disso, foi convidada para ser assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, auxiliando na disseminação da cultura de paz e da Justiça Restaurativa, onde conseguiu implementar 26 leis como política pública de pacificação social.

Para Katiane, receber essa homenagem é dar espaço para os temas que defende, como os direitos da criança e do adolescente e justiça social.

— Eu fiquei extremamente honrada, emocionada e grata. A homenagem também é para as pautas pelas quais eu tenho a oportunidade, de alguma forma, de representar, que vão desde os direitos da criança e do adolescente, a política de assistência social como um todo, a cultura de paz, especificamente através da justiça restaurativa e também a todas as pessoas que eu sempre tenho a oportunidade de representar — destaca Katiane.

Leia Mais Smed de Caxias atualiza inscrições para Creche da Educação Infantil; responsáveis pelas crianças recebem comunicado

A homenageada também comentou a importância do dia para a discussão sobre o que é realmente a "paz" na vida dos indivíduos.

— Eu acredito muito, como pessoa, que a paz não é essa pomba branca, não é romântica, não é a ausência de conflitos, até porque os conflitos fazem parte do nosso dia a dia. Eu compreendo muito que a paz é uma convivência sem violência. Um estado individual e social onde o ser humano tem as condições necessárias para se desenvolver de forma saudável e segura — comenta a pedagoga.

Além disso, reforçou como é preciso pensar no futuro das gerações através da cultura.

— Esse dia é para que a gente olhe para os nossos ancestrais, pois o que a gente vive hoje é resultado das ações e das escolhas das nossas gerações passadas, com todos os bônus e os ônus. Mas que a gente também honre a nossa cultura. Honre as pessoas que vieram antes de nós. É uma oportunidade para a gente parar e se dar conta de que somos nós, no aqui e no agora, que vamos decidir o futuro das próximas gerações — finaliza Katiane.

Programação do Dia Mundial da Cultura e da Paz 2025

Todos os eventos acontecem Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, localizado na rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo. A entrada é gratuita. Confira os horários das atividades abaixo: