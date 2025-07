Conheça as 15 mulheres que serão homenageadas na 1ª edição do Troféu Tereza de Benguela, em Caxias do Sul

Dona Benta Ferreira de Souza completa 101 anos no dia 29 de julho e será uma das homenageadas da noite. Tatieli Sperry / Divulgação

Caxias do Sul promoverá a 1ª edição do Troféu Tereza de Benguela, nesta quinta-feira (24), a partir das 19h30min, no Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura. No total, 15 mulheres caxienses serão reconhecidas com o prêmio pelos trabalhos na cidade em temas como educação, história e representatividade da cultura negra (confira quem são abaixo). A homenagem é alusiva ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 de julho.

Uma das organizadoras do evento, Juçara Quadros, do Movimento Negro Unificado (MNU), diz que o troféu tem o intuito de dar nome e visibilidade para as mulheres que trabalham no resgate da cultura negra na cidade.

— Nós temos que dar visibilidade a essas mulheres negras de Caxias e ao movimento negro em Caxias em si. Já tivemos outros troféus, mas não da importância que é esse, onde a gente vai oferecer a essas mulheres um reconhecimento pelos respectivos trabalhos — destaca Jussara.

Segundo o diretor da Casa de Cultura, Alex Pires, a ação também surge com o intuito de valorizar mulheres que nem sempre fazem parte de entidades, mas que estão diariamente envolvidas nas comunidades.

— O importante é também falar de que essas mulheres serão homenageadas pelo fato de desenvolverem os seus trabalhos em meios que muitas vezes não são valorizados e que elas se destacam. Elas são mulheres que não estão ligadas diretamente a movimentos, mas que fazem o movimento, pelo fato de existirem — comenta Pires.

Quem são as 15 homenageadas

As 15 mulheres escolhidas para receberem o troféu trabalham em diversos segmentos da sociedade, desde culinária e cultura até serviços sociais. Porém, uma delas será a homenageada especial da noite: a dona Benta Ferreira de Souza, uma das idosas centenárias de Caxias do Sul, que completa 101 anos no dia 29 de julho. Ela dedicou toda a vida aos 12 filhos e a sua religião de matriz africana.

Conheça abaixo quem serão as contempladas com na 1ª edição do Troféu Tereza de Benguela:

O evento é realizado pela Coordenadoria da Igualdade Racial, da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, o Movimento Negro Unificado (MNU) e o Rolê das Pretas, com o apoio da Secretaria da Cultura, Bar do Luizinho, Degustar, Vielas Espaço Cultural, Comune, Grupo Mulheres do Brasil e Clube Gaúcho.

Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha

Celebrado no dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha reforça a importância da luta contra o racismo e o machismo enfrentados pelas mulheres negras. A data foi criada durante o primeiro Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana, realizado em 1992.

Quem foi Tereza de Benguela

No Brasil, além do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, o 25 de julho também celebra a líder quilombola Tereza de Benguela desde 2014, por meio da lei 12.987. Ela foi um dos grandes símbolos de resistência contra a escravização no país.