Confira as atrações de lazer para curtir o final de semana na Serra gaúcha

De danças e gastronomias típicas a música ao vivo e celebrações culturais, o final de semana promete ser agitado na Serra gaúcha. Diversas cidades da região recebem festas tradicionais e eventos que celebram os sabores, sons e saberes locais.

Confira a programação:

Festa Colonial de Canela

Produtores rurais e agroindústrias de Canela, ao longo da Festa Colonial produzem cucas, pães, geleias, entre outras comidas típicas coloniais. Arthur Dias / Divulgação

A 31ª Festa Colonial de Canela segue com programação até domingo (27) na Praça João Corrêa. Na sexta-feira (25), ocorrerá uma homenagem ao Dia do Colono e do Motorista. Agricultores, produtores rurais e agroindústrias de Canela, que ao longo da Festa Colonial produzem cucas, pães, geleias, entre outras comidas típicas coloniais, serão convidados ao palco principal para receber homenagens. Ao lado deles, os motoristas também terão seu reconhecimento.

A noite ainda reservará a escolha das Soberanas da Festa Colonial 2026. As dez embaixatrizes subirão ao palco para representar as famílias do interior que fazem da Festa Colonial um verdadeiro retrato da alma da cidade. Para encerrar a coroação da nova corte, às 20h, ocorrerá show com a banda Brilha Som.

No sábado (26), ocorrerão ainda os Jogos Coloniais e o Desfile Raízes da Terra, acompanhados por apresentações musicais de Rui e Mateus e Luiza Barbosa. Já no domingo (27), o encerramento contará com as finais dos jogos, o último desfile, o espetáculo teatral Retratos, dança com o Grupo Tapejaras e o show da Super Banda Real.

Programe-se

O quê: 31ª Festa Colonial de Canela

31ª Festa Colonial de Canela Quando: visitação sexta e sábado, das 10h às 22h. Domingo, no encerramento, das 10h às 21h.

visitação sexta e sábado, das 10h às 22h. Domingo, no encerramento, das 10h às 21h. Onde: Praça João Corrêa no centro de Canela.

Praça João Corrêa no centro de Canela. Quanto: entrada gratuita.

FestiQueijo, em Carlos Barbosa

Evento termina neste final de semana. Alessandro Manzoni / Agencia RBS

O último final de semana do 33º FestiQueijo será marcado com muitos sabores, diversão e cultura. O evento ocorre no Centro Cultural Mãe de Deus (antigo Salão Paroquial - Rua Prefeito José Chies, 193, em Carlos Barbosa). A expectativa é receber mais de 30 mil visitantes.

Na sexta-feira (25), dedicada ao pop rock, haverá show com Roger e Mauricio, Josiel Keller Trio, Artur Souza Trio, Zanuzo e Os de Sempre e Sunset Riders. No sábado (26), as atrações ficam por conta do Quarteto Canto Serrano, Joce Sampaio, Vitor Henrique e Gabriel, Guilherme Mecca, os DJs Lucas Beneli e Karine Larré e a bandinha Zô Garrafon. O domingo (27) contará com Le Farfalle, Aleandro Santos e finaliza com Reverendo Jones.

Os visitantes também podem conferir a Feira Feito em Barbosa, no Pavilhão da Tramontina, com 32 expositores locais que apresentam o melhor do artesanato, moda, alimentos e bebidas da região. Já na Estação das Etnias, na Rua Coberta, ao lado do Centro Cultural Mãe de Deus, os visitantes são os convidados a uma viagem sensorial pela herança italiana, alemã, polonesa, suíço-valesana e outras culturas formadoras da cidade.

Programe-se

O quê: 33º FestiQueijo

33º FestiQueijo Quando: visitação das 12h às 16h e das 17h às 23h (sexta-feira); das 10h às 16h e das 17h às 23h (sábado); e das 11h às 17h (domingo).

visitação das 12h às 16h e das 17h às 23h (sexta-feira); das 10h às 16h e das 17h às 23h (sábado); e das 11h às 17h (domingo). Onde: Centro Cultural Mãe de Deus (antigo Salão Paroquial, na Rua Prefeito José Chies, 193 - Carlos Barbosa).

Centro Cultural Mãe de Deus (antigo Salão Paroquial, na Rua Prefeito José Chies, 193 - Carlos Barbosa). Quanto: ingressos variam de R$ 170 a R$ 315 e podem ser adquiridos pelo site oficial do festival . O bilhete infantil, de 3 a 8 anos, custa R$ 70 e, de 9 a 12 anos, custa R$ 120.

ingressos variam de R$ 170 a R$ 315 e podem ser adquiridos pelo O bilhete infantil, de 3 a 8 anos, custa R$ 70 e, de 9 a 12 anos, custa R$ 120. Pontos de venda: Sicredi (Avenida Ivo Tramontina, 777, Centro) e Santa Clara (Rua Júlio de Castilhos, 01, Centro), e Mercado Express (no Calçadão), em Carlos Barbosa.

Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis

Neste ano, mais de 40 grupos de dança diferentes estão se apresentando. Renan Costantin / Divulgação

A 52ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis segue até o dia 3 de agosto, na Rua Coberta. Nesta edição, mais de 40 grupos de dança diferentes estão se apresentando, reunindo oito Estados brasileiros e, ainda, grupos do Canadá, México, Costa Rica, Colômbia, Chile e Argentina.

O evento ainda conta com oficinas de gastronomia, artesanato e dança. Entrada gratuita.

A programação completa está disponível no site oficial do Festival de Folclore.

Programe-se

O quê: 52° edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis

52° edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis Quando: até 3 de agosto. A Feira da Diversidade funciona das 9h às 21h e a Praça de Alimentação atende das 10h30min às 22h.

até 3 de agosto. A Feira da Diversidade funciona das 9h às 21h e a Praça de Alimentação atende das 10h30min às 22h. Onde: Rua Coberta

Rua Coberta Quanto: entrada gratuita

Tricofest, em Picada Café

O evento conta com mais de 50 expositores. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com mais de 50 expositores, a 4º Tricofest de Picada Café segue até 3 de agosto, com visitação nas sextas-feiras, sábados e domingos, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Além dos expositores e do parque de diversão, o evento conta com atrações musicais todos os dias. Neste final de semana, estão confirmadas as bandinhas Boêmia e Os Parentes, além dos shows acústicos de William Camargo, Diego Spendler e Aústico JP.

A programação completa está disponível no site oficial da Tricofest.

Programe-se