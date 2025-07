Confira a programação deste final de semana da FestiQueijo, em Carlos Barbosa

Desde o início do 33º FestiQueijo, 10,5 mil pessoas já vivenciaram a experiência. William Cabral/Off Photo / Divulgação

A programação da 33ª FestiQueijo segue neste final de semana com duas atrações que prometem animar o público, o 8º Pedal do FestiQueijo e 13ª Olimpíadas Coloniais. O festival segue até o dia 27 no Centro Cultural Mãe de Deus, antigo Salão Paroquial, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos.

Neste sábado (12), às 13h15min, ocorre o Pedal do FestiQueijo, com percursos de 20 e 40 quilômetros. A partir das 15h, o evento contará com o XII Rally dos Vinhedos, que neste ano mostrará os carros antigos em frente à Rua Prefeito José Chies.

Já no domingo (13), a tradição entra em cena com as Olimpíadas Coloniais, das 9h às 16h, também no Parque da Estação, com entrada gratuita. Serão 10 equipes formadas por moradores em disputas animadas, como corrida de carriola, debulhar milho, cabo de guerra, arremesso de queijo e muito mais. No dia também haverá o tradicional desfile de carros alegóricos, às 16h30min.