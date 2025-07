Com shows de Armandinho e Reação em Cadeia, Fenakiwi chega ao último final de semana em Farroupilha

Armandinho é uma das atrações do final de semana em Farroupilha. Duda Fortes / Agencia RBS

Está chegando o último final de semana da 25ª edição da Fenakiwi, em Farroupilha. Para fechar a programação, dois shows nacionais embalam o sábado (19): Armandinho e Reação em Cadeia. Os ingressos para o show duplo ainda estão à venda pelo site Bilheteria Digital, a partir de R$ 100 (+taxas).

Na última passagem pela Serra, há um ano, Armandinho apresentou um repertório recheado de hits clássicos, como Sol Loiro, Outra Vida e Toca Uma Regueira Aí. Na época, em entrevista ao Pioneiro, o cantor definiu que "é um show de 1h30min a 1h45min e a gente despeja hits, só músicas que a galera quer escutar".

A apresentação de Armandinho e banda está prevista para se iniciar às 23h, no Pavilhão 5.

Assim como Armandinho, quem passou pela Serra no último ano foi a Reação em Cadeia. Com a turnê Até Parar de Bater, o grupo apresenta um repertório de lançamentos e músicas consagradas, como Me Odeie, Espero e Inferno.

— Sempre falo, desde o início da turnê, que é como se fosse uma viagem nostálgica. No repertório, eu tentei mesclar aquilo que eu sei que a galera gosta e, ao mesmo tempo, satisfazer também o meu gosto de tocar. Pode ter certeza que vai ter Me Odeie, Espero e Inferno. Além, é claro, de Canção da Despedida, música que foi lançada em 2024. E, às vezes, quando eu estou com o meu violão ali, eu faço alguma coisa que me vem na cabeça na hora — disse o vocalista Jonathan Dörr à reportagem do Pioneiro no ano passado.

A Reação em Cadeia toca no Pavilhão 5 a partir das 20h. O ingresso dá direito aos dois shows da noite, além das performances com DJs Bulin e Cris Pacheco, às 18h, 21h30min e 0h30min.

A Reação em Cadeia sobe ao palco às 20h. Cesar Lopes / Agencia Preview

Programação farta

O último final de semana de Fenakiwi também contará com programação gastronômica, cultural e feira multissetorial.

A exposição de kiwis com a produção da região estará localizada no primeiro pavilhão. Os visitantes poderão conferir as variedades verde e amarela do kiwi.

Os visitantes poderão conferir as variedades verde e amarela do kiwi. Porthus Junior / Agencia RBS

A festa também celebra os 150 anos da imigração italiana no RS, com um pavilhão com ambiente temático que homenageia a herança cultural italiana e a contribuição dos imigrantes italianos para o desenvolvimento da Serra.

Outra atração que ainda pode ser conferida é o Bar nas Alturas. Suspenso por um guincho com 40 metros, um ambiente estará pronto para receber os visitantes que queiram degustar vinhos ou cervejas.

A 25ª Fenakiwi tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura Federal, do Ministério da Cultura (Pronac 239096). A organização é da AM9 Produções Gestão de Eventos.

Confira a programação do último final de semana

18 de julho - Sexta feira

14h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

19h - Cigano

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

19h - Grupo Folclórico Italiano Nanni

21h - Lennon Z And The Sickboys

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

14h30min - Teatro Infantil Jardineiro dos Pensamentos

19h - Tai Kalmon

21h - Sandro Coelho e banda

22h - Encerramento da Feira de Exposição Multissetorial

19 de julho - Sábado

10h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

14h - Atração Itinerante com o Grupo Cia Garagem de Teatro

17h30min - Atração Itinerante com Cia Espícula

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

12h - Coral Nei Tempi Del Filó

13h30min - Homero Couto

15h - Alan Jackson Tribute

16h30min - Cantadores

18h - Grupo Sintonia

19h30min - Vocal Allegro

21h - Dani Leal

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

18h - Abertura dos portões com DJs Bulin e Cris Pacheco

20h - Reação em Cadeia

21h30min - DJ Bulin

23h - Armandinho e banda

0h30min - DJ Cris Pacheco

20 de julho - Domingo

10h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

13h - Atração Itinerante com o Grupo Ueba

15h - Atração Itinerante com o Quarteto New Orleans

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

14h - Jackie dos Passos

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

11h30min - Grupo Partigiani

13h - Coral Ana Rech

14h - Dirceu Pastori

15h30min - Nei Tempi Del Filó

17h - Lady Rock

Palco 3 - Pavilhão de Shows