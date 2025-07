Com inspiração na cultura tailandesa, bar de Caxias do Sul promove jantar temático em julho

O Rocca Garden Bar, em Caxias do Sul, sedia no dia 24 de julho, às 20h, o Thai Dinner, um jantar temático que convida o público a vivenciar os sabores da Tailândia. A experiência é realizada em parceria com o projeto Imigrantes, criado por Karine Zanol Padilha e Bruno Coletti , que compartilham suas vivências culturais por meio da gastronomia.

Criadora do projeto, Karine viveu fora do Brasil por 10 anos, passando por países como Nova Zelândia, França, Bélgica, Portugal, Tailândia e Indonésia. Bruno também teve vivências internacionais nos últimos anos, o que contribuiu para sua descoberta na área da cozinha. De volta ao Brasil, o casal criou o Imigrantes para transformar suas experiências em encontros afetivos ao redor da mesa.

A proposta do jantar é promover uma imersão sensorial e cultural, com foco na riqueza de sabores e na filosofia alimentar tailandesa, que respeita os ciclos da natureza e utiliza os temperos como forma de cura.

Com apenas 60 lugares disponíveis, o menu contará com quatro pratos típicos tailandeses e o lugar estará com ambientação temática, além de trilha sonora tradicional. O cardápio é livre de glúten e conta com opção vegetariana mediante solicitação antecipada. Os ingressos custam R$ 150 e devem ser adquiridos no (54) 99135-5698.