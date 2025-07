Chimarruts, Froid e Aura Vortex estão confirmados no Solária Festival, em Caxias do Sul

Froid volta a Caxias do Sul depois de 8 anos. Em 2017, se apresentou no Aristos London House. Facebook / Reprodução

O reggae da banda Chimarrtus, o rap de Froid e a batida do DJ Aura Vortex foram anunciados como atrações do Solária Festival, que ocorre em novembro em Caxias do Sul. Além deles, já estão confirmados Matuê, CPM22 e os DJS Chapeleiro e FatSync.

O festival será no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, com dois palcos e 14 atrações nacionais, prometendo 12 horas de música.

Leia Mais Veja os principais shows e espetáculos confirmados para ocorrer em Caxias do Sul até o fim do ano

Matuê, CPM22, Chimarruts e Froid integram o line-up do Palco Sol, enquanto Chapeleiro, Aura Vortex e FatSync são atrações no Palco Lua, no Solária Festival.

Leia Mais CPM 22 e Matuê estão entre as primeiras atrações confirmadas para o Solária Festival, em Caxias do Sul