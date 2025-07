Cetec Festival 2025 arrecada mais de 2,5 toneladas de alimentos  

Cerca de 700 alunos participaram do Cetec Festival 2025 Gabriel Lain / Divulgação

O maior festival estudantil, com cerca de 700 alunos participantes, o Cetec Festival reuniu mais de 4 mil pessoas ao longo dos cinco dias de apresentações. A edição deste ano foi alusiva à comemoração dos 30 anos do Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul.

Além do teatro, a solidariedade tomou conta durante a preparação para os espetáculos. Os ingressos foram trocados por alimentos e ao todo arrecadaram 2,5 toneladas de mantimentos e foram destinadas ao Banco de Alimentos, Ação da Cidadania contra a Fome e outras entidades.

Pela primeira vez, os cenários construídos pelos estudantes foram destinados à reciclagem pela Cooperativa Paz e Bem, totalizando cerca de 4 toneladas. A associação atua com reciclagem na Zona Norte de Caxias do Sul.

Em clima de comemoração pelos 30 anos da instituição, cerca de 100 ingressos foram distribuídos para duas escolas da rede municipal, Caldas Júnior e Giuseppe Garibaldi, e para o programa Florescer do Instituto Elizabetha Randon.

Nesta edição do festival, também foram apresentados os novos uniformes do Cetec, desenvolvidos pela egressa da instituição Isabelle da Silveira Ferreira. As peças foram criadas a partir de um concurso promovido com os estudantes em comemoração aos 30 anos da escola e já estão disponíveis para venda na UCS Store.

Leia Mais Estudante do Cetec cria peças do uniforme do colégio em comemoração aos 30 anos da instituição