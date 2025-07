CEO de empresa referência em empreendimentos de experiência, em Gramado, lança livro

Will Weber assina publicação pela Editora Vitrola.

Em livro lançado em 2019, Will Weber, CEO da Hector Studios, de Gramado, já nos deu a dica de quais seriam os 10 Passos Mágicos para o Sucesso: Descubra o segredo de grandes empresas para aumentar o lucro e transformar clientes em fãs .

Na nova publicação que assina, e que lança neste sábado (5), em Porto Alegre, na Livraria Paisagem do Bourboun Country, o autor promete compartilhar histórias reais de bastidores, inclusive os erros, que o ajudaram a construir a marca que hoje é um dos grandes cases de entretenimento do Brasil.

Para quem não conhece, a Hector é dona, dentre outros produtos, dos restaurantes temáticos mais bombados de Gramado. A Hector Pizzaria, a Era do Fogo (lá eles servem fondue) e a Ferrovia Secreta (no cardápio, hambúrgueres e friturinhas, como cebola empanada e batatinha frita) são mais do que restaurantes, são experiências mesmo.