Caxienses da Big Twin são finalistas em concurso nacional de bandas autorais com votação popular

Voltado para promover o rock nacional autoral em suas diferentes vertentes, o concurso Estrela Musixe tem a caxiense Big Twin entre as bandas finalistas . A iniciativa, lançada pela plataforma de ensino musical online Musixe, oferece prêmio de R$ 10 mil para a banda que alcançar maior votação popular, sendo que cada uma concorre com um videoclipe . O certame segue até o próximo dia 31, pelo site . Só é preciso confirmar uma conta de e-mail para participar.

O concurso iniciou com 600 bandas inscritas, das quais foram selecionadas 20 para concorrer a uma vaga na grande final. A Big Twin alcançou uma destas vagas, ficando em primeiro lugar na votação do público, com o videoclipe do single Espelho Quebrado.