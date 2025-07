Caxiense é o único gaúcho na nova temporada do quadro "Pequenos Gênios", do Domingão com Huck

Pedro Eduardo Cuba, 11 anos, representou o Rio Grande do Sul na estreia da nova temporada do quadro “Pequenos Gênios”, exibido domingo (20), no Domingão com Huck. Morador de Caxias do Sul, ele foi selecionado entre mais de 7 mil inscritos de todo o Brasil para ser uma das 24 crianças escolhidas para participar da temporada.