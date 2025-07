Caxias do Sul na rota dos stand-ups: veja quando e onde se apresentam Murilo Moraes, Ramon Ortiz, Hélio de la Peña e Paul Cabannes 

O Polenta Comedy Club, em Caxias do Sul, recebe o comediante Murilo Moraes nesta quinta-feira (24), às 20h, com o Show do React!. Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, o humorista chega com o seu novo show solo, misturando piadas com observações sinceras, críticas ácidas e aquele humor sem filtro que ele demonstra em seus vídeos.

Quanto custa

Os ingressos, a partir de R$40 (+taxas), podem ser adquiridos na plataforma do Sympla.

Murilo Moraes apresenta Show do React!. Divulgação / Divulgação

Já na sexta-feira (25), às 20h, ocorrerá o stand-up Pão e Circo do humorista Ramon Ortiz. O show mistura momentos cômicos com malabarismos e a capacidade de usar a arte para trazer à tona questões relevantes da sociedade atual. Por trás da comédia e dos truques de malabarismo, ele cria um espaço para reflexão e discussão sobre temas importantes, como desigualdade social, injustiça e intolerância.

Quanto custa

Os ingressos, a partir de R$35 (+taxas), podem ser obtidos no Sympla.

Misturando malabarismos com humor, Ramon Ortiz apresenta Pão e Circo. Polenta Comedy Club / Divulgação

Para encerrar a programação do mês de julho, o humorista Hélio de la Peña retorna a Caxias do Sul pela terceira vez para apresentar o seu stand-up Preto de Neve, no sábado (26), a partir das 20h. O comediante é conhecido por ser um dos criadores do programa Casseta & Planeta, Urgente!, que ficou no ar de 1992 a 2010, na TV Globo, onde atuou e escreveu.

Hélio de la Peña retorna a Caxias do Sul pela terceira vez para apresentar o seu stand-up Preto de Neve. Polenta Comedy Club / Divulgação

Em seu show, fala de política sem preconceito, expondo as contradições de ser o único preto em ambientes sofisticados, assim como traz a vivência de quem cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro.

Quanto custa

Os ingressos, a partir de R$50 (+taxas), podem ser adquiridos pelo Sympla.

A agenda completa de shows pode ser conferida nas redes sociais do Polenta Comedy Club. Durante as atrações, o espaço oferece bebidas, pizzas e petiscos. O Polenta Comedy fica localizado no Pavilhão 2, na Rua Marechal Floriano, 1083, bairro São Pelegrino. Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp (54) 99377-7581.

Leia Mais Grupo formado por ex-integrantes do Dire Straits se apresenta em Caxias do Sul em novembro

Humor no UCS Teatro

O comediante francês Paul Cabannes volta a Caxias do Sul, dessa vez com o stand-up "Alma de Brasileiro". Divulgação / Divulgação

O comediante francês Paul Cabannes chega a Caxias do Sul com o seu stand-up Alma de Brasileiro, no dia 24 de agosto, a partir das 19h, no UCS Teatro. O show explora a cultura brasileira sob a perspectiva de um estrangeiro que vive no Brasil há mais de uma década. Sucesso de público em diversas cidades, o stand-up é uma oportunidade para o público brasileiro se identificar com os próprios costumes e expressões do dia a dia, muitas vezes despercebidas, através do olhar de Paul. Classificação Indicativa 14+.

O UCS Teatro fica localizado na Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, no bairro Petrópolis.

Quanto custa

Os ingressos, a partir de R$45 (+taxas), podem ser adquiridos no site Ingresso Digital.

Programe-se

Murilo Moraes em: Show do React!

Quando: Quinta-feira (24), às 20h.

Quinta-feira (24), às 20h. Onde: Polenta Comedy Club (Pavilhão 2 da Rua Marechal Floriano, 1.083, bairro São Pelegrino).

Polenta Comedy Club (Pavilhão 2 da Rua Marechal Floriano, 1.083, bairro São Pelegrino). Quanto: ingressos a partir de R$40 (+taxas), à venda na plataforma do Sympla.

Stand-up Pão e Circo com Ramon Ortiz

Quando: Sexta-feira (25), às 20h.

Sexta-feira (25), às 20h. Onde: Polenta Comedy Club.

Polenta Comedy Club. Quanto: ingressos a partir de R$35 (+taxas), à venda no Sympla.

Stand-up Preto de Neve com Hélio de la Peña

Quando: Sábado (26), às 20h.

Sábado (26), às 20h. Onde: Polenta Comedy Club.

Polenta Comedy Club. Quanto: ingressos a partir de R$50 (+taxas) à venda no site Sympla.

Stand-up Alma de Brasileiro com Paul Cabannes