Bianca Gismonti e Júlio Falavigna apresentam o show "Navegador de Silêncios" nesta sexta-feira, em Caxias

Júlio e Bianca voltam a se apresentar em Caxias, terra natal do baterista, após nove anos Daryan Dornelles / Divulgação

A pianista Bianca Gismonti e o baterista caxiense Julio Falavigna apresentam nesta sexta-feira, no Teatro Municipal Pedro Parenti, o show Navegador de Silêncios. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site ticket ou na bilheteria da Casa da Cultura, no dia do evento.

No repertório, o casal irá reunir composições que ajudaram a consagrar a carreira do multi-instrumentista Egberto Gismonti, pai de Bianca, como Palhaço e Maracatu, além de apresentar clássicos da MPB em arranjos intimistas. Parte do show também é dedicada ao repertório autoral da musicista, que tem cinco álbuns lançados e atualmente trabalha no lançamento do próximo, a se chamar Tapeçaria.

Embora tenha iniciado na música acompanhando o pai em turnês pelo mundo, quando tinha 15 anos, apenas nos últimos anos Bianca tem priorizado homenagear a obra de Egberto, com o lançamento, em 2024, do álbum Gismonti 70. Falavigna, por sua vez, desenvolveu sua musicalidade única absorvendo um pouco da cultura dos lugares onde viveu e dos mestres com quem estudou em Londres, Paris e Nova Iorque. Em meio a isso, acompanhou músicos como Nei Lisboa e Duca Leindecker, construindo uma carreira onde a música se une à espiritualidade, com especial interesse pela cultura indiana e pela tabla, instrumento percussivo.

Germán Roffler e José Galvano farão participação especial no show Divulgação / Divulgação

– O show resgata a origem da nossa simbiose musical, do processo criativo e do diálogo que se estabelece entre nós no palco há 15 anos. Nós já tínhamos uma relação quando começamos a experimentar ideias musicais, pois me chamava a atenção o fato da Bianca ser muito criativa, de estar sempre compondo, mas ela nunca tinha tocado com bateria. Tocando juntos, nós já estamos indo para o quinto álbum autoral dela, gravado este ano. Além disso, é muito especial estar tocando novamente em Caxias após nove anos. O tempo leva muita coisa embora, inclusive pessoas, mas é muito importante a gente poder manter esse vínculo com a cidade, não apenas para visitar familiares, ao mesmo tempo em que o público caxiense que vai poder desfrutar desse contato com a música do Brasil que a Bianca tão bem representa – destaca Júlio Falavigna.

Falavigna revela ainda que o show em Caxias terá ainda uma canja com os cantautores José Galvano e Germán Roffler, ambos de Rosário, na Argentina. A dupla está em passagem pelo Rio Grande do Sul nesta semana, com shows marcados em Porto Alegre, e irá subir a serra para fazer a participação especial no show dos amigos brasileiros.

PROGRAME-SE

O quê: show Navegador de Silêncios, de Bianca Gismonti e Júlio Falavigna

Quando: nesta sexta-feira, às 20h

Onde: Teatro Municipal pedro Parenti (Casa da Cultura), em Caxias do Sul

Quanto: R$ 50 e R$ 25 (meia entrada para estudantes e idosos). À venda na bilheteria ou pelo site Uticket