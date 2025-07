Bento Gonçalves terá programação na Fundação Casa das Artes para celebrar a Semana do Rock

Banda Blackbirds abre a programação da Semana do Rock em Bento com show acústico, na próxima terça (8)

O Sesc Bento Gonçalves e a Secretaria Municipal de Cultura promovem, de 08 a 10 de julho, a Semana do Rock, com shows para celebrar o gênero. A programação ficará concentrada na Fundação Casa das Arte, (R. Henry Hugo Dreher, 127), sempre às 20h. Parte da agenda tem entrada gratuita.

Na terça-feira (8), a banda Blackbirds apresenta um show acústico com músicas de seus quatro álbuns de estúdio, em comemoração aos 28 anos de carreira. Na quarta-feira (9), Samuca Luna traz ao palco o espetáculo “Cronovisor” , um dos tributos independentes mais assistidos do Brasil apresentando canções e histórias da Legião Urbana. Encerrando a programação, na quinta-feira (10), o cantor Marcos Delfino comanda o show “Tributo Secos & Molhados – Especial 50 Anos” , com clássicos como "Rosa de Hiroshima" e "Sangue Latino".

Os ingressos para Blackbirds e "Cronovisor" são gratuitos e podem ser retirados neste link, na Unidade do Sesc Bento Gonçalves (Rua Barão do Rio Branco, 395) ou na Fundação Casa das Artes. Para o “Tributo Secos & Molhados – Especial 50 Anos”, os valores são de R$ 25 para o público geral, R$ 25 para estudantes e idosos e R$23 para empresários e trabalhadores do comércio e serviços com Credencial Sesc.