Bento Gonçalves sedia a 1ª edição do Festival Internacional de Cinema Respira neste final de semana

Curta-metragem "Mãe" concorre na categoria ficção. Reprodução / Reprodução

Iniciativa que nasceu para celebrar e valorizar a diversidade no audiovisual, o Festival Internacional de Cinema Respira ocorre em Bento Gonçalves entre sexta-feira (25) e domingo (27), na Fundação Casa das Artes.

Serão exibidos os 20 finalistas da seleção (veja lista completa abaixo), com direito a premiação para os apontados pelo júri e pelo voto popular. O festival promove filmes de cineastas independentes, especialmente de pessoas pretas, LGBTQIA+, mulheres, quilombolas, indígenas e PCDs. O foco é em curtas-metragens, explorando temas como identidade, gênero, sexualidade, raça e etnia.

Leia Mais Evento inédito terá programação dedicada à cultura pop e universo gamer, em Caxias do Sul

O Festival Internacional de Cinema Respira recebeu 374 inscrições de produtores de 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A curadoria selecionou 98 curtas para a mostra digital, em canal do YouTube, durante o mês de junho. Nesse período, as pessoas puderam votar em seus filmes favoritos através de formulário e curtindo o filme no canal. Os jurados selecionaram seus vencedores, um de cada categoria.

Entre o voto popular e o olhar dos jurados, foram escolhidos os 20 finalistas que serão exibidos agora, em sessão aberta, na programação gratuita e aberta ao público que acontecerá no Anfiteatro Ivo Da Rolt, da Casa das Artes de Bento.

Premiações

Serão premiados dez filmes entre os 20 finalistas, dois de cada uma das categorias:

Experimental/Videoarte;

Animação;

Documentário;

Ficção.

Cada uma destas categorias terá um vencedor pelo Voto Popular e outro indicado pelo júri. Os vencedores receberão R$ 5 mil. Também serão concedidas duas Menções Honrosas, decididas em conjunto pela Curadoria do Festival e o júri.

O Festival Internacional de Cinema Respira é realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, apresentado pelo Ministério da Cultura, com financiamento Iecine, Pro-Cultura e Secretaria da Cultura do Estado do RS.

Confira os finalistas

Categoria Ficção

Americana;

De todos os não ditos;

Desde criança eu sempre quis morar no Rio;

Mãe;

Pássaro Memória;

Vão das Almas.

Categoria Documentário

A Busca do eu e o silêncio;

Casinha de Mureta;

De Coração;

Pedagogias da Navalha;

Poder falar;

V(h)iver.

Categoria Animação

Caramelo e outros 500;

Carcinização;

O casaco;

O Despertar de Ayra.

Categoria Experimental/Videoarte

Dance aqui;

Limite;

Maria Piauí;

Nada Obsta.

Sessões inclusivas

A sessão de sexta-feira (25) da programação do Festival, das 14h às 15h30min, oferecerá acessibilidade na exibição dos filmes selecionados e terá a participação de integrantes da Associação de Deficientes Visuais de Bento Gonçalves (ADVBG), que assistirão os filmes com recursos de audiodescrição.

Depois da mostra dos finalistas e premiação em Bento Gonçalves, inicia uma mostra dos dez vencedores que circulará por Montenegro, Caxias do Sul, São Valentim do Sul, Cotiporã, Veranópolis e Monte Belo do Sul em parceria com o Cine SESC. As datas das exibições ainda não estão definidas.

Painéis e debates

Durante a programação do Festival, o público poderá participar de dois debates.

Todos os painéis, bate-papos e a cerimônia de premiação serão transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube do Festival Internacional de Cinema Respira neste link.

Na sexta-feira (25), das 16h às 17h, o tema é Gênero, imagem e espaço, com Mirela Kruel e Mar Fagundes, sob mediação de Lau Graef. A conversa é sobre questões raciais no cinema.

Mirela Kruel é jornalista, diretora e roteirista com diversos trabalhos para o cinema e a televisão, com destaque para a abertura da novela Amor de Mãe, da Rede Globo.

com diversos trabalhos para o cinema e a televisão, com destaque para a abertura da novela Amor de Mãe, da Rede Globo. Mar Palombini Fagundes é pessoa transmasculina, roteirista, produtor e produtor executivo de curtas e videoclipes premiados por editais federais, estaduais e municipais

premiados por editais federais, estaduais e municipais Lau Graef é diretor e montador de filmes com pesquisas que permeiam gênero, imagem e montagem.

No sábado (26), das 16h às 17h, tem o painel Espelhos negros: compondo um caleidoscópio de trajetórias diversas, com Camila de Moraes e Augusto Santos sob mediação de Thais Souza.

Camila de Moraes é gaúcha radicada em Salvador, jornalista e cineasta , além de CEO na Produtora e Distribuidora Borboletas Filmes & Pombagens.

, além de CEO na Produtora e Distribuidora Borboletas Filmes & Pombagens. Augusto Santos é filmmaker, fotógrafo e educomunicador, com trabalhos em fotografia, áudio e vídeo.

com trabalhos em fotografia, áudio e vídeo. Thais Souza é mulher negra, migrante, LGBT, que se dedica a pesquisar as questões relativas à raça, trabalho, cultura e movimentos migratórios.

Programe-se

Sexta-feira (25)

14h - 15h30min: sessão de curtas com audiodescrição

Carcinização (10'51) - Três amigos estão passando por mudanças em suas vidas. Liz quer mudar o estilo de música que toca, Mari quer trancar a faculdade e P1 quer virar um caranguejo.

(10'51) Três amigos estão passando por mudanças em suas vidas. Liz quer mudar o estilo de música que toca, Mari quer trancar a faculdade e P1 quer virar um caranguejo. Limite (13'07) - Uma pessoa misteriosa surge numa rodovia vazia, vestida de capa de chuva, luvas, capacete e botas impermeáveis, adentra um edifício abandonado. Apesar da sua aparência comum, o local abriga um universo absurdo. Qual o limite para o silêncio

(13'07) - Uma pessoa misteriosa surge numa rodovia vazia, vestida de capa de chuva, luvas, capacete e botas impermeáveis, adentra um edifício abandonado. Apesar da sua aparência comum, o local abriga um universo absurdo. Qual o limite para o silêncio Desde Criança eu Sempre Quis Morar no Rio ( 19'59) - Baseado em uma história real, o filme narra um recorte da vida de Juliana, uma mãe que perdeu sua única filha, Flor, em um trágico acidente. Acompanharemos a psique desta mãe, suas angústias e sentimentos mais íntimos, num dia muito difícil: o aniversário de sua filha.

19'59) - Baseado em uma história real, o filme narra um recorte da vida de Juliana, uma mãe que perdeu sua única filha, Flor, em um trágico acidente. Acompanharemos a psique desta mãe, suas angústias e sentimentos mais íntimos, num dia muito difícil: o aniversário de sua filha. De Todos os Não Ditos (18') - Fernanda revive as lembranças de seus dois amigos com quem não conversa mais, Lucas e Júlia, na tentativa de fugir da realidade.

16h-17h: painel "Gênero: imagem e espaço no cinema", com Mirela Kruel e Mar Fagundes, mediação de Lau Graef.

18h30min - 21h: exibição dos filmes selecionados

Pedagogias da Navalha (16'48) - Documentário de linguagem híbrida partindo do conceito Oferenda fílmica, pesquisa realizada por Milena Manfredini, com roteiro assentado na poesia e na oralidade para realizar um ritual de ebó não linear para fortalecer a história ancestral da identidade e entidade travesti removendo os seus estigmas, traumas e marginalizações.

(16'48) - Documentário de linguagem híbrida partindo do conceito Oferenda fílmica, pesquisa realizada por Milena Manfredini, com roteiro assentado na poesia e na oralidade para realizar um ritual de ebó não linear para fortalecer a história ancestral da identidade e entidade travesti removendo os seus estigmas, traumas e marginalizações. Limite (13'07) - Uma pessoa misteriosa surge numa rodovia vazia, vestida de capa de chuva, luvas, capacete e botas impermeáveis, e adentra um edifício abandonado. Apesar da sua aparência comum, o local abriga um universo absurdo. Qual o limite para o silêncio

(13'07) - Uma pessoa misteriosa surge numa rodovia vazia, vestida de capa de chuva, luvas, capacete e botas impermeáveis, e adentra um edifício abandonado. Apesar da sua aparência comum, o local abriga um universo absurdo. Qual o limite para o silêncio De Todos os Não Ditos (18') - Fernanda revive as lembranças de seus dois amigos com quem não conversa mais, Lucas e Júlia, na tentativa de fugir da realidade.

(18') - Fernanda revive as lembranças de seus dois amigos com quem não conversa mais, Lucas e Júlia, na tentativa de fugir da realidade. Vão das Almas (15') - No Quilombo Kalunga, a profecia da Matinta corta o vilarejo: "Existem vários tipos de Saci. Pererê é aquele menorzinho, que prega peça. Saçurá faz maldade...".

(15') - No Quilombo Kalunga, a profecia da Matinta corta o vilarejo: "Existem vários tipos de Saci. Pererê é aquele menorzinho, que prega peça. Saçurá faz maldade...". Poder Falar (15') - Autoficção que aborda a trajetória de um jovem cineasta ao lidar com a complexidade de receber um diagnóstico reagente para o HIV no dia em que faz aniversário. Misturando narrativa ficcional e documental, o filme traz à tona informações, reflexões, símbolos e personagens importantes da luta pela dignidade da vida, como o emblemático slogan "Silêncio = Morte" do grupo Act Up e o discurso em prol da vida do ativista Herbert Daniel.

(15') - Autoficção que aborda a trajetória de um jovem cineasta ao lidar com a complexidade de receber um diagnóstico reagente para o HIV no dia em que faz aniversário. Misturando narrativa ficcional e documental, o filme traz à tona informações, reflexões, símbolos e personagens importantes da luta pela dignidade da vida, como o emblemático slogan "Silêncio = Morte" do grupo Act Up e o discurso em prol da vida do ativista Herbert Daniel. O Casaco (2'42) - Uma obra audiovisual adaptada dos quadrinhos da série Black Flower, de Alisson Affonso, traz uma menina negra como uma protagonista ciente do poder de sua ancestralidade em um mundo repleto de grandes desafios.

(2'42) - Uma obra audiovisual adaptada dos quadrinhos da série Black Flower, de Alisson Affonso, traz uma menina negra como uma protagonista ciente do poder de sua ancestralidade em um mundo repleto de grandes desafios. Dance Aqui (15') - História de uma noite inquietante em que o cantor Hilreli, cansado das pressões sociais, da intolerância e do não pertencimento, tão comuns no cotidiano dos LGBTs+, resolve sair para dançar e extravasar suas angústias e traumas. Celebrar a vida.

(15') - História de uma noite inquietante em que o cantor Hilreli, cansado das pressões sociais, da intolerância e do não pertencimento, tão comuns no cotidiano dos LGBTs+, resolve sair para dançar e extravasar suas angústias e traumas. Celebrar a vida. Mãe (20') - Em um Rio Grande do Sul marcado por desafios e preconceitos, Maria, uma mulher transexual, se vê em uma jornada desafiadora: a maternidade. Ao lado de Dário, seu marido, ela assume a responsabilidade de criar seu filho, Zezim. Enquanto luta para construir uma vida digna e manter sua família unida, ela enfrenta o peso do racismo e da discriminação, desafiando barreiras sociais e pessoais. Sua história revela o poder transformador do amor, da coragem e da luta por um lugar.

(20') - Em um Rio Grande do Sul marcado por desafios e preconceitos, Maria, uma mulher transexual, se vê em uma jornada desafiadora: a maternidade. Ao lado de Dário, seu marido, ela assume a responsabilidade de criar seu filho, Zezim. Enquanto luta para construir uma vida digna e manter sua família unida, ela enfrenta o peso do racismo e da discriminação, desafiando barreiras sociais e pessoais. Sua história revela o poder transformador do amor, da coragem e da luta por um lugar. O Despertar de Ayra (18'19) - Tributo emocionante à cultura e à resiliência dos povos indígenas da Amazônia. É uma lembrança poderosa de que a harmonia com a natureza é vital para a sobrevivência de todos nós.

(18'19) - Tributo emocionante à cultura e à resiliência dos povos indígenas da Amazônia. É uma lembrança poderosa de que a harmonia com a natureza é vital para a sobrevivência de todos nós. Nada Obsta (12'31) - Percorrendo os terrenos do tempo-agora, revisitando o tempo-quintal e criando fabulações através de giros e rodopios desnorteadores para fazer a travessia dos escombros...com os pés na terra, crio aqui através desse jogo de respiração, de memória e movimento, mobilizações de fendas, túneis para lembrar o que não se pode esquecer, para reler o que não é preciso sustentar, para ficar atenta às fronteiras, de reinventar o que já existe, de observar os pássaros, contemplar uma paisagem, imaginar bombas explodindo em câmera lenta, de insistir em rituais de cura.

21h - 22h: conversa com realizadores dos filmes exibidos, mediação de Guilherme Krema.

Sábado (26)

16h - 17h: painel "Espelhos negros: compondo um caleidoscópio de trajetórias diversas", com Camila de Moraes e Augusto Santos, mediação de Thais Souza.

19h30min - 21h: exibição dos filmes selecionados

A Busca do Eu e o Silêncio (20') - Neste filme do diretor surdo Giuliano Robert, sua mãe ouvinte Márcia conta como superou a falta de informações para aprender a se comunicar com o filho surdo.

(20') - Neste filme do diretor surdo Giuliano Robert, sua mãe ouvinte Márcia conta como superou a falta de informações para aprender a se comunicar com o filho surdo. Pássaro Memória (15') - Um pássaro chamado Memória esqueceu como voltar para casa. Lua, uma mulher trans, tenta encontrá-la nas ruas do Rio de Janeiro, mas a cidade pode ser um lugar hostil.

(15') - Um pássaro chamado Memória esqueceu como voltar para casa. Lua, uma mulher trans, tenta encontrá-la nas ruas do Rio de Janeiro, mas a cidade pode ser um lugar hostil. Desde Criança eu Sempre Quis Morar no Rio (19'59) - Baseado em uma história real, "desde criança eu sempre quis morar no rio" narra um recorte da vida deJ uliana, uma mãe que perdeu sua única filha, Flor, em um trágico acidente. Acompanharemos a psique desta mãe, suas angústias e sentimentos mais íntimos, num dia muito difícil: o aniversário de sua filha.

(19'59) - Baseado em uma história real, "desde criança eu sempre quis morar no rio" narra um recorte da vida deJ uliana, uma mãe que perdeu sua única filha, Flor, em um trágico acidente. Acompanharemos a psique desta mãe, suas angústias e sentimentos mais íntimos, num dia muito difícil: o aniversário de sua filha. Maria Piaui (13') - Um grupo de jovens da retomada indígena da Serrado Catolé (Juazeiro do Norte/CE) buscam saber acerca da história de sua ancestral Maria Piauí e assim construir suas próprias identidades.

(13') - Um grupo de jovens da retomada indígena da Serrado Catolé (Juazeiro do Norte/CE) buscam saber acerca da história de sua ancestral Maria Piauí e assim construir suas próprias identidades. Caramelo e Outros 500 (02'45) - Num cotidiano cansativo de rua, um vira-lata caramelo se depara com uma nota de 500 reais.

(02'45) - Num cotidiano cansativo de rua, um vira-lata caramelo se depara com uma nota de 500 reais. Americana (19'57) - Cinco amigas são detidas após uma briga em praça pública motivada por uma traição. Na delegacia, durante os depoimentos, segredos vêm à tona, revelando verdades inesperadas.

(19'57) - Cinco amigas são detidas após uma briga em praça pública motivada por uma traição. Na delegacia, durante os depoimentos, segredos vêm à tona, revelando verdades inesperadas. Casinha de Mureta (18') - A partir da reflexão sobre preservação de casas históricas e direito à moradia, o filme passeia pela saudade, nostalgia e raiva, apontando como erros do passado em grandes cidades tornam a se repetir também nas pequenas cidades, condenando a população a más condições de vida.

(18') - A partir da reflexão sobre preservação de casas históricas e direito à moradia, o filme passeia pela saudade, nostalgia e raiva, apontando como erros do passado em grandes cidades tornam a se repetir também nas pequenas cidades, condenando a população a más condições de vida. V(h)iver (16') - Após três décadas convivendo com o HIV, Ana Paula Brun transformou dor e medo em força e resiliência, dedicando-se a empoderar e conscientizar sobreo HIV/Aids. Seu trabalho chamou a atenção de André Bozzetti, que viu ali uma oportunidade de combater o estigma e o preconceito de forma sensível e poética. Juntos, embarcaram na criação de um filme que une emoção e informação ,levando a discussão para escolas, empresas e espaços públicos. Mais do que um projeto audiovisual, a obras e torna uma ponte para o diálogo, fortalecendo e acolhendo quem vive com HIV e promovendo um olhar mais humano sobre a temática.

(16') - Após três décadas convivendo com o HIV, Ana Paula Brun transformou dor e medo em força e resiliência, dedicando-se a empoderar e conscientizar sobreo HIV/Aids. Seu trabalho chamou a atenção de André Bozzetti, que viu ali uma oportunidade de combater o estigma e o preconceito de forma sensível e poética. Juntos, embarcaram na criação de um filme que une emoção e informação ,levando a discussão para escolas, empresas e espaços públicos. Mais do que um projeto audiovisual, a obras e torna uma ponte para o diálogo, fortalecendo e acolhendo quem vive com HIV e promovendo um olhar mais humano sobre a temática. Carcinização (10'51) - Três amigos estão passando por mudanças em suas vidas. Liz quer mudar o estilo de música que toca, Mari quer trancar a faculdade e P1 quer virar um caranguejo.

(10'51) - Três amigos estão passando por mudanças em suas vidas. Liz quer mudar o estilo de música que toca, Mari quer trancar a faculdade e P1 quer virar um caranguejo. De Coração (19'31) - Patrícia nasceu com uma condição que a impossibilitou de gerar, porém os caminhos da vida a levaram ao encontro de Emanuel e Cléber ,seus filhos de coração.

21h - 22h: conversa com realizadores dos filmes exibidos, mediação de Guilherme Krema.

Domingo (27)