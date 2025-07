Artista plástico caxiense Leo Mathias morre aos 46 anos

Morreu nesta quarta-feira, aos 46 anos, o artista plástico caxiense Leo Mathias . Escultor autodidata, Mathias ficou conhecido pelo trabalho a partir do uso de materiais diversos, dominando basalto, mármore, granito, madeira e metais. Ao longo de sua trajetória, assinou exposições em diversas galerias da Serra e teve algumas de suas obras expostas no exterior. A causa da morte foram complicações de um grave acidente de trânsito ocorrido no início deste ano, segundo amigos que acompanham sua luta pela vida deste então.

A Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul lamentou, em nota, a morte do artista.

"Com pesar, a Secretaria da Cultura lamenta o falecimento do escultor caxiense. Artista autodidata e professor, Leonardo explorou diversos materiais com domínio técnico e olhar artístico. Com base em experiências profissionais na mecânica e na docência, construiu obras singulares, sensíveis e contemporâneas, deixando a sua marca na arte local. Manifestamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e à comunidade cultural", diz a nota.