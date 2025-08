"Aquece" da 18ª Semana da Fotografia terá a abertura simultânea de oito exposições, nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Seis exposição que compõem a Semana da Fotografia estão montadas no Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás Ulisses Castro / Agencia RBS

A abertura de oito exposições presenciais, sendo cinco delas com visitas guiadas por seus autores, irão marcar o "Aquece da Programação" da 18ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul, nesta sexta-feira, no Centro de Cultura Ordovás. Tanto a visitação quanto as atividades relacionadas ao evento seguem até 7 de setembro, sendo que a maior parte da programação irá se concentrar entre os dias 19 e 22 deste mês.

A partir das 18h30min, o público poderá conferir as mostras que passam a ocupar a Galeria de Artes e a Sala de Exposições do Ordovás, além de outras cinco exposições que irão ocupar o Largo Expositivo, no corredor que conduz o visitante da entrada principal do prédio até a Sala de Cinema Ulysses Geremia.

No espaço nobre do Centro de Cultura, a Galeria de Artes, além da visita guiada haverá a performance "Maternar _ Um Corpo Coletivo", que marca a abertura da exposição MATERNITAS: espelhamentos, apagamentos e interrupções, da caxiense Alessandra Baldissarelli Bremm.

Alessandra Baldissarelli irá apresentar a performance "Maternar _ Um Corpo Coletivo", junto à abertura da sua exposição Ulisses Castro / Agencia RBS

Na Sala de Exposições, o porto-alegrense Tiago Gasperin apresenta a mostra "sinalizar/demonstrar/algo está ali", fruto de uma pesquisa sobre tornar evidentes as convenções e regras do mundo. A partir do uso de objetos banais que podem ser encontrados dentro de uma gaveta ou num canteiro de obras, o trabalho sinaliza que algo existe, existiu ou ainda vai existir, desafiando funções predefinidas, noções de espaço e do que pode ser arte. O artista irá fazer na abertura a ativação de uma de suas obras, intitulada "E.P.I".

Detalhe da exposição "sinalizar/demonstrar/algo está ali", de Tiago Gasperin Ulisses Castro / Agencia RBS

Ao todo, mais de 50 artistas de nove estados brasileiros tiveram seus trabalhos selecionados para esta edição da Semana da Fotografia, que também pode ser conferida a partir desta sexta-feira pela plataforma UAV Digital. No ambiente virtual, além de fazer o passeio pelas obras, é possível assistir vídeos em que cada artista fala sobre sua exposição.

_ O "Aquece" é uma novidade muito bacana deste ano. Porque a gente sempre respeita a Lei 8.253 (de 2017, que institui a Semana da Fotografia no município), que solicita a realização do evento em datas próximas ao Dia Mundial da Fotografia (19 de agosto), e serão os dias em que teremos as principais atividades práticas, como oficinas, encontros e debates. Desta vez, porém, a gente conseguiu fazer esta abertura simultânea de oito exposições, com algumas surpresas preparadas pelos artistas, que irão proporcionar ao público fazer um tour onde várias coisas vão estar acontecendo _ comenta a coordenadora da Unidade de Artes Visuais, Mona Carvalho.

Detalhe da exposição "Vale no Caos", de Carolina Leipnitz Ulisses Castro / Agencia RBS

Convidando o público a visitar também as mais de 45 mostras que estarão apenas no ambiente virtual, Mona ressalta a diversidade cultural representada pela variedade não só da origem dos participantes da Semana, mas das temáticas exploradas:

- Todo ano nós buscamos a pluralidade nas temáticas, nos conteúdos e nos conceitos trabalhados pelos fotógrafos e artistas visuais, e neste ano se destaca um olhar muito atencioso às diferentes culturas. São muitas fotografias que discutem, relatam e registram costumes, rituais e modos de viver em diferentes partes do Brasil. Além disso, há trabalhos muito importantes que trazem um olhar sobre a questão climática, especialmente sobre a enchente do ano passado no Rio Grande do Sul.

Além das exposições que irão ocupar as duas galerias do Centro de Cultura Ordovás, confira no quadro os trabalhos que irão ocupar o Largo Expositivo, com ou sem visitação guiada.

Detalhe da exposição "Marca D'Água", de Leandro Selister Ulisses Castro / Agencia RBS

PROGRAME-SE

Abertura com visitas guiadas ( a partir das 18h30min)

Mediação de Abertura "sinalizar/demonstrar/algo está ali", de Tiago Gasperin

Com ativação da obra E.P.I.

Local: Sala de Exposições

tERRA, de Nicole Franzoi (RS)

Local: Largo Expositivo

Caracol, de Ana Salvi (RS)

Local: Largo Expositivo

Anônimos do Acervo: rastros do passado, olhares do presente, com obras do AMARP

Local: Largo Expositivo

Maternar _ um corpo coletivo | Performance de Abertura + Visita Guiada da exposição MATERNITAS: espelhamentos, apagamentos e interrupções, de Alessandra Baldissarelli Bremm

Local: Galeria de Artes

Abertura sem visitas guiadas

Dossiê Nutrição, de Ana Flor (RS)

Local: Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás

Vale no Caos, de Carolina Leipnitz (RS)

Local: Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás

Marca d'água, de Leandro Selister (RS)

Local: Largo Expositivo do Centro de Cultura Ordovás