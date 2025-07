Música Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Alunos da Oficina de Choro da Serra Gaúcha irão participar de festival em São Francisco de Paula

Quarta edição do Festival de Choro da Serra Gaúcha será realizada no primeiro fim de semana de agosto e também terá o grupo caxiense Descendo a Serra entre as atrações

