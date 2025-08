33º FestiQueijo, em Carlos Barbosa, encerra neste domingo com público total superior ao da última edição

Mais de 70 shows abrilhantaram os cinco finais de semana do FestiQueijo. William Cabral/Off Photo / Divulgação

Com 34 mil visitantes em cinco finais de semana, Carlos Barbosa encerrou o 33º FestiQueijo. O festival foi realizado no Centro Cultural Mãe de Deus, de 27 de junho e até este domingo (27). A próxima edição já está com data marcada: 26 de junho a 26 de julho de 2026.

Com mais de 4 mil pessoas a mais do que a última edição, em 2023, o FestiQueijo proporcionou experiências gastronômicas e entretenimento aos visitantes. Foram 72 atrações culturais, além dos eventos paralelos, como a Feira Feito em Barbosa, com 32 expositores locais, e a Estação das Etnias, uma homenagem aos povos que colonizaram o município.

As atrações esportivas e culturais como a 13ª Olimpíada Colonial, a 1ª Meia Maratona e 10 Rústica e Minirrústica, 8º Pedal, 14º Torneio de Futsal Feminino e XII Rally dos Vinhedos também reuniram milhares de pessoas em Carlos Barbosa e ajudaram a celebrar um mês inteiro de programação. Na última semana ainda ocorreram o 25º Seminário Internacional do Leite e o 8º Concurso Estadual de Queijos.

O presidente do 33º FestiQueijo, Francisco Guazzelli, enfatiza que o festival deste ano marcou uma retomada após um ano sem poder ser realizado em função das fortes chuvas ocorridas em maio de 2024.

— O FestiQueijo foi um sucesso. Entre os fatores que podemos apontar para esse resultado é a equipe qualificada, tanto na diretoria voluntária, como na Associação do Comércio, Indústria e Serviços e do Poder Público. É um festival dinâmico, são 15 dias de intensa programação, quando passaram mais de 30 mil pessoas, e isso demanda foco total, o tempo todo. Outro fator que merece destaque é o envolvimento da comunidade, do trabalho voluntário, desde a presidência até as equipes que atuam na portaria, recepção, ou qualquer outra área. É esse comprometimento um dos principais motivos para que tivéssemos mais um grande FestiQueijo — reconheceu Guazzelli.