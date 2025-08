31ª Festa Colonial de Canela encerra com público de 255 mil pessoas em 17 dias de evento 

O desfile Raízes da Terra foi um dos destaques da Festa. Arthur Dias / Divulgação

A 31ª Festa Colonial de Canela terminou neste domingo (27) com um recorde de público, alcançando 255 mil pessoas nos 17 dias do evento, realizado na Praça João Corrêa. No total, segundo levantamento da Emater, foram consumidos 68 mil pãezinhos recheados, 27 mil bolinhos de batata, 24 mil cucas, 15 mil pastéis e cerca de 14 mil pães.

Além da farta gastronomia, a programação artística movimentou os dias da Festa, com mais de 250 artistas da região que emprestaram talentos ao palco do evento no desfile Raízes da Terra, no espetáculo teatral Retratos, e nas apresentações musicais e culturais que enalteceram a identidade canelense.

As emoções também marcam os últimos dias. Na sexta-feira (25) foram escolhidas as soberanas da edição 2026. As eleitas foram, respectivamente: rainha Lavínia Benetti Livi, 1° princesa Hevilin Livi de Moraes e 2° princesa Clara Benetti da Silva.

A nova corte da Festa 2026: rainha Lavínia Benetti Livi (C), 1° princesa Hevilin Livi de Moraes (D) e 2° princesa Clara Benetti da Silva (E). Arthur Dias / Divulgação

Já neste domingo, as finais dos Jogos Coloniais marcaram a programação, reforçando a valorização das tradições. O encerramento oficial da Festa ficará a cargo da Super Banda Real.

O prefeito Gilberto Cezar comemorou os resultados.