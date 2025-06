Websérie conta a história do florense Altair Gelatti, pioneiro dos quadrinhos no Rio Grande do Sul

Natural de Flores da Cunha, Altair Gelatti era radicado em Caxias do Sul, onde desenvolveu seu trabalho como quadrinista. Roni Rigon / Agencia RBS

O pré-feriado começa com estreia no universo dos quadrinhos. A história de Altair Gelatti, quadrinista pioneiro no Rio Grande do Sul, será retratada na websérie Força Total, roteirizada e dirigida por Rogério Casacurta.

Um dos seis episódios que compõe o projeto será exibido nesta quarta-feira (18), na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. O evento ocorre às 19h30min e é aberto ao público.

O trabalho, desenvolvido desde o último ano, contempla a trajetória de Gelatti sob a perspectiva de Casacurta, que além de publicitário é fã do artista. Os seis episódios contam com entrevistas do quadrinista, depoimentos e ilustrações de Adam Marini. O projeto tem financiamento da Lei Paulo Gustavo.

O terceiro episódio foi escolhido para ser exibido na estreia especialmente por trazer uma entrevista de Gelatti em um programa do jornalista Paulo Cancian, exibido pela UCS TV. Segundo o diretor, o episódio contempla o resumo da trajetória do quadrinista.

— Esse projeto é sobre a história do Gelatti contada por mim, sob a minha perspectiva. É uma felicidade e um prazer imenso elucidar vários mistérios daqueles que tinham ouvido falar, mas não conheciam o Gelatti e ao mesmo tempo, propagar o legado e a memória dele — pontua Casacurta.

Após o lançamento oficial do projeto, os episódios, que possuem de 20 a 30 minutos, serão publicados no canal do YouTube de Casacurta. A previsão é que todos os episódios sejam disponibilizados na quinta-feira (19).

Das revistas para as telas

A produção da web série sobre Gelatti surgiu anos antes do projeto começar a ganhar a forma. Casacurta conta que conheceu o Homem Força, personagem do quadrinista ainda na infância, quando morava em Porto Alegre.

Décadas mais tarde, quando se mudou para Caxias do Sul à trabalho, teve a oportunidade de conhecer o desenhista e se tornar amigo dele. A partir disso, Casacurta começou um projeto independente: a publicação de histórias inéditas de Gelatti na revista Gibi X.

Altair Gelatti e Rogério Casacurta no lançamento da primeira edição da Gibi X. Felipe Nyland / Agencia RBS

— Estávamos discutindo a possibilidade de fazer um livro com os originais dele. Ouvindo o Gelatti falar, sentia que a história dele dava um filme. Infelizmente não tivemos orçamento para tanto, mas conseguimos viabilizar o documentário — conta.

A partir da repercussão do documentário Casacurta avalia dar continuidade aos projetos que enaltecem o trabalho do quadrinista. Entre os planos estão o sétimo episódio da web série, o lançamento do livro com os originais do Homem Força, além da quinta edição da revista Gibi X - todos sem previsão de lançamento.

Quem foi Altair Gelatti

Natural de Flores da Cunha e radicado em Caxias do Sul, Altair Gelatti é considerado referência no segmento das histórias em quadrinhos no estado. Nos anos 1960, ele começou a desenhar e criou o Homem Força, personagem ambientado no Brasil.

Em 1967, Gelatti lançou a Revista Albatroz, editada, escrita, desenhada, impressa e distribuída por ele. O material teve 46 edições em quatro anos. O sucesso acabou levando a criação de uma gráfica, que se tornou o sustento de Gelatti e da família.

Personagem criado por Gelatti, protagonista das histórias publicadas na Revista Albatroz. Reprodução / Reprodução