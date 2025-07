Veja quais são os filmes que irão fechar a programação da Festa do Cinema Italiano, em Caxias do Sul, nesta semana

Cena de "O Barbeiro Cospiracionista", filme que será exibido nesta terça-feira, às 17h Divulgação / Divulgação

Segue até quarta-feira, com uma sessão por dia, a 12ª edição da 8 ½ Festa do Cinema Italiano, que tem Caxias do Sul como uma das cidades a receber a programação. As exibições ocorrem todas na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. O valor do ingresso é R$ 20 e R$10 a meia entrada (para idosos, estudantes e servidores públicos municipais). A bilheteria abre meia hora antes das sessões.

A sessão desta segunda-feira, às 19h30min, terá exibição de "Berlinguer - A Grande Ambição", de Andrea Segre. Lançado em 2024, numa coprodução entre Itália, Bélgica e Bulgária, o longa se passa nos anos 1970 e conta a história real de Enrico Berlinguer, líder do Partido Comunista Italiano (PCI) que buscava uma via democrática para implementar o socialismo na Itália. A narrativa acompanha Berlinguer de 1973, quando sobrevive a um atentado em Sofia, até 1978, período marcado por tensões políticas, destacando a interseção entre vida pessoal e política, revelando o idealismo e a integridade de um líder que quase mudou o curso da história italiana.

Na terça, às 17h será exibido O Barbeiro Conspiracionista, de Valerio Ferrara. Lançado neste ano, o longa é ambientado no bairro Tuscolano, em Roma, onde o barbeiro Antonio vive com sua esposa e o filho adolescente. Observando que o poste de luz em frente à sua barbearia pisca intermitentemente à noite, ele começa a suspeitar que as interrupções são mensagens em código Morse. Tentando interpretá-las, Antonio mergulha em teorias conspiratórias, ganhando atenção primeiro da vizinhança, depois de um público mais amplo através das redes sociais e de entrevistas em TVs locais. Sua vida familiar, no entanto, desmorona: sua esposa o abandona levando o filho, e os amigos se afastam. Antonio fica sozinho, até descobrir a verdadeira causa da intermitência dos postes de luz.

Encerrando a programação, na quarta-feira será exibido A Cauda do Diabo, de Domenico De Feudi. De 2024, o thriller acompanha Sante Moras, um ex-policial agora trabalhando como guarda penitenciário na Sardenha, que é acusado injustamente do assassinato de um detento envolvido no sequestro e homicídio de uma adolescente. Durante seu turno de vigilância, o prisioneiro é encontrado morto, e Sante torna-se o principal suspeito. Para provar sua inocência, ele foge e inicia uma investigação por conta própria com a ajuda de uma jornalista investigativa, e acaba descobrindo uma rede criminosa que vai muito além do que imaginava.