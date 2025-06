Show "Grande Encontro - Reconstruindo o Rio Grande" terá 16 atrações neste sábado, em Caxias do Sul

Desde 2017 a cantora Tatiéli Bueno participa regularmente do evento, que foi criado em 2013 pelo produtor musical Patineti Tuber Mello / Divulgação

Quinto show da turnê itinerante que percorre o estado, O Grande Encontro _ Reconstruindo o Rio Grande chega a Caxias do Sul neste sábado. A reunião de diversos expoentes da música nativista irá ocorrer no Ginásio do Sesi, a partir das 16h, com entrada gratuita. O evento iria ocorrer originalmente no Parque dos Macaquinhos, mas foi transferido de local devido às condições climáticas.

Idealizado em 2013 pelo icônico produtor musical Ayrton dos Anjos, o Patineti (falecido em junho do ano passado, aos 82 anos), o Grande Encontro teve edições anuais até 2023, quando reuniu 80 artistas na programação. Após a morte do idealizador, o evento seguiu sob a coordenação do seu filho, Caetano dos Anjos, ao mesmo tempo em que passou a contar com recursos do Programa Banrisul Reconstruir RS, que aportou R$ 25 milhões para o setor cultural do Estado (o que permitiu, também, tornar o show gratuito para o público).

Caxias é a quinta cidade a receber a atual temporada do projeto, que já passou por Capão da Canoa, Santa Maria e Uruguaiana, além da Capital. Serão 16 atrações, sendo 15 artistas solo acompanhados por uma banda base, além da dupla César Oliveira & Rogério Melo. A seleção contempla veteranos consagrados, como Neto Fagundes, Dante Ramon Ledesma e João de Almeida Neto, nomes que estão construindo sua trajetória, como Shana Müller, Luma Pereira e Cristiano Quevedo, chegando até jovens revelações, como a cantora Luiza Barbosa.

Ernesto Fagundes é um dos nomes confirmados no Grande Encontro Renan Mattos / Agencia RBS

Além de clássicos do cancioneiro regionalista gaúcho que já integram o repertório comum do Grande Encontro, como Castelhana, Merceditas, Guri e Eu Sou do Sul, a edição em Caxias do Sul terá uma homenagem especial aos Irmãos Bertussi, com a participação dos serranos Robison Boeira e Tatiéli Bueno. Para Tatiéli, que participa regularmente do evento desde 2017, a oportunidade de estar em meio a ídolos que se tornaram amigos é sempre uma ocasião especial, mas que se torna ainda mais gratificante por ser a primeira vez na cidade onde viveu na maior parte da sua trajetória artística.

- A cada ano o Grande Encontro traz muitas pessoas para Porto Alegre, e este é o primeiro ano em que o evento está indo de encontro ao público do interior, de forma gratuita. Democratizar o acesso é muito importante também por favorecer a formação de novos apreciadores da nossa música - comenta.

PROGRAME-SE

O quê: O Grande Encontro - Reconstruindo o Rio Grande

Quando: sábado (21), às 16h.

Onde: Ginásio do Sesi (Rua Cyro de Lavra Pinto, 818, Interlagos).

Quanto: entrada gratuita

Atrações confirmadas: Neto Fagundes, Joca Martins, Ernesto Fagundes, Luiza Barbosa, Shana Müller, Érlon Péricles, Daniel Torres, João de Almeida Neto, Cristiano Quevedo, Robison Boeira, Tatiéli Bueno, Loma Pereira, Pirisca Grecco, Ricardo Bergha, Dante Ramon Ledesma e César Oliveira & Rogério Melo.