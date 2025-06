Show de pagode, sertanejo e stand ups: as atrações já agendadas para Caxias do Sul neste ano

Ferrugem têm show marcado em Caxias do Sul. Steff Lima / Divulgação

A agenda de atrações em Caxias do Sul já programadas até o final do ano promete embalar o público com opções que vão do sertanejo ao pagode, passando pelo humor dos stand-ups. Nomes como Jorge & Matheus, Zezé Di Camargo & Luciano, e Ferrugem farão show na cidade, que também receberá comediantes como Nando Viana, Léo Lins e Thiago Ventura.

Confira as atrações:

Junho

Dia 6

Cabras da Peste - One Punk Year com grupo Cabras da Peste

Os integrantes da banda são Gustavo Klein Alban , Louise Finger Fincatto, Matheus Borges Santini, Pedro Lopes Pezzi e Victor Borges Santini. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A banda Cabras da Peste mistura rock e punk rock, trazendo uma nova geração de talentos para o palco. Os integrantes da banda são Gustavo Klein Alban (12 anos, baterista), Louise Finger Fincatto (12 anos, vocalista), Matheus Borges Santini (13 anos, baixista), Pedro Lopes Pezzi (12 anos, vocalista) e Victor Borges Santini (14 anos, guitarrista).

Horário: 19h30min

19h30min Local: Teatro Pedro Parenti

Teatro Pedro Parenti Ingressos: R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Dia 7

Bee Gees Alive

O grupo é formado por Júnior Santana (Barry Gibb), Sérgio Rosa (Robin Gibb) e Guido Roverso (Maurice Gibb) nos vocais, além de Rogério Scarton (guitarra), João Carlos (baixo) e Jorge Anielo (bateria). Veronica Cancian / Divulgação

Considerada a principal banda tributo aos Bee Gees do mundo, a Bee Gees Alive completa 25 anos de uma carreira com shows por todo o Brasil. O espetáculo reproduz a mítica banda dos irmãos Gibb, com impecáveis performances de interpretação que conquistam absoluto sucesso em todos os locais que apresentam o tributo. O grupo é formado por Júnior Santana (Barry Gibb), Sérgio Rosa (Robin Gibb) e Guido Roverso (Maurice Gibb) nos vocais, além de Rogério Scarton (guitarra), João Carlos (baixo) e Jorge Anielo (bateria).

Horário: 21h

21h Local: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$ 80 (+taxas). Ingressos disponíveis no site da Sympla.

Dia 8

Adivinha o que é? Um Musical Inspirado no Disco do Mpb4

O musical conta a história da princesa RosaFlor. Divulgação / Divulgação

O espetáculo Adivinha o que é?, inspirado no disco homônimo do grupo MPB4, terá sessão neste domingo (8), às 16h, no Teatro Municipal Pedro Parenti, em Caxias do Sul. O musical conta a história da princesa RosaFlor, uma menina-flor que, na véspera do seu aniversário, tem um pesadelo e toma uma decisão radical: nunca mais dormir. Para isso, ela se conecta a um novo brinquedo, o celular. Mas o que parecia uma solução divertida acaba deixando tudo sem cor e sem graça.

Horário: 16h

16h Local: Teatro Pedro Parenti

Teatro Pedro Parenti Ingressos: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos no site Ingresso Digital.

Show Jorge e Matheus

A dupla sertaneja Jorge e Mateus desembarca em Caxias do Sul. Cadu Fernandes / Divulgação

Na sequência da turnê de 20 anos de carreira, a dupla sertaneja Jorge e Mateus desembarca em Caxias do Sul. O show da turnê A nossa história é arrepio - 20 anos, ocorre nos pavilhões da Festa da Uva. Ainda há ingressos disponíveis e podem ser adquiridos no site Q2 Ingressos.

Horário: os portões abrem a partir das 16h30min

os portões abrem a partir das 16h30min Local: pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul Ingressos: a partir de R$ 90 (+taxas), no site Q2ingressos

Leia Mais Dupla Jorge e Mateus traz para Caxias do Sul turnê em celebração aos 20 anos de carreira

Show da Belinha

Show de Belinha em Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

A artista promete uma apresentação intimista e cheia de energia, oferecendo uma experiência única e envolvente para o público. Com muito carisma e presença de palco, Belinha vai garantir uma tarde inesquecível.

Horário: 16h

16h Local: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$ 60 (+taxas), no site Minha Entrada.

Dia 9

Nando Viana

Show de humor do Nando Viana ocorre no GNC Cinemas, em Caxias. Juliana das Fotos / Divulgação

No show de humor, Nando compartilha histórias hilárias e reflexões bem-humoradas.

Horário: 21h

21h Local: GNC Cinemas

GNC Cinemas Ingressos: a partir de R$ 50 (+taxas), no site Minha Entrada.

Dia 13

Turnê Cristiano Quevedo

Caxias do Sul recebe a turnê de 30 anos de carreira do cantor nativista Cristiano Quevedo. Divulgação / Divulgação

O cantor nativista Cristiano Quevedo irá trazer a Caxias do Sul a turnê comemorativa pelos seus 30 anos de carreira.

Horário: 20h

20h Local: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$ 50 (+taxas), no site Minha Entrada.

Dia 14

Toc- Uma Comédia Obsessiva Compulsiva, com Lutti Pereira Produções

A direção é de Lutti Pereira e no elenco estão os atores Daniel Lion, Juliana Barros, Letícia Kleemann e Vinícius Petry. Divulgação / Divulgação

No espetáculo, quatro personagens com diferentes tipos de transtornos e paranoias encontram-se numa sessão de terapia. Enquanto esperam a chegada do médico, desenvolvem uma estranha e hilária relação. A direção é de Lutti Pereira e no elenco estão os atores Daniel Lion, Juliana Barros, Letícia Kleemann e Vinícius Petry. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla.

Horário: 21h

21h Local: Teatro Pedro Parenti

Teatro Pedro Parenti Ingressos: a partir de R$ 50 (+taxas), no site Sympla.

Dia 16

Jonathan Nemer em: Existe vida após o casamento

Jonathan Nemer em: Existe vida após o casamento chega com sessão em Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

O espetáculo Jonathan Nemer em: Existe vida após o casamento chega em Caxias do Sul no dia 16.

Horário: 20h

20h Local: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$ 65 (+taxas), no site Ingresso Fit.

Dia 22

Stand Up Cris Pereira

Cris Pereira reúne seus personagens mais icônicos, como, orge da Borracharia, Pedreiro Dinei e Gaudêncio. Maiara Paganotto / Divulgação

O humorista Cris Pereira celebra três décadas de carreira com uma turnê especial. No espetáculo Cris Pereira 30 Anos, o artista reúne seus personagens mais icônicos do momento: Jorge da Borracharia, Pedreiro Dinei e Gaudêncio, em um show único, repleto de momentos inesquecíveis e histórias hilárias.

Horário: 17h30min

17h30min Local: UCS Teatro

UCS Teatro Ingressos: a partir de R$ 40 (+taxas), no site Minha Entrada.

Dia 27

Show Ferrugem

Ferrugem tem mais de 10 anos de carreira e é um dos maiores fenômenos da música brasileira, contabilizando indicações a diversos prêmios, como o Grammy Latino, o Prêmio Multishow e o Troféu Melhores do Ano (da TV Globo).

Horário: 1h

1h Local: All Need Master Hall

All Need Master Hall Ingressos: a partir de R$ 60 (+taxas), no site Minha Entrada.

Julho

5 de julho

Presence Led Zeppelin

Formada pelos músicos Matheus Raaber nos vocais, Leonardo Griebler nas guitarras, Rafael Ribeiro baixo e teclados e Maurício Mendes na bateria. Eduardo Holmes / Divulgação

A banda gaúcha Presence Led Zeppelin tem 10 anos de trajetória, passando por importantes palcos de casas de espetáculos e teatros dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Goiás. Formada pelos músicos Matheus Raaber nos vocais, Leonardo Griebler nas guitarras, Rafael Ribeiro baixo e teclados e Maurício Mendes na bateria.

Horário: 23h

23h Local: Pub Véio Loco

Ingressos: a partir de R$ 30 (+taxas), no site Sympla.

12 de julho

Show da Cachorro Grande

O grupo conta com Beto Bruno nos vocais, Marcelo Gross na guitarra, Gabriel "Boizinho" Azambuja na bateria e Pedro Pelotas nos teclados. Cainan Sá / Divulgação

A Cachorro Grande volta à estrada com a turnê que celebra 25 anos de carreira. O grupo subirá ao palco com a formação clássica, que conta com os fundadores Beto Bruno nos vocais, Marcelo Gross na guitarra, Gabriel "Boizinho" Azambuja na bateria e Pedro Pelotas nos teclados.

Horário: 1h

1h Local: All Need Master Hall

All Need Master Hall Ingressos: a partir de R$ 60 (+taxas), no site Minha Entrada.

Agosto

2 de agosto

Stand Up Thiago Ventura

Thiago Ventura chega em Caxias do Sul com show no dia 2 de agosto. CA Produções / Divulgação

Thiago Ventura, um dos maiores nomes do stand-up comedy no Brasil, está de volta com seu novo show. No novo espetáculo, ele explora situações da vida adulta, relacionamentos e as peculiaridades do mundo moderno, sempre com sua visão única e hilária.

Horário: 20h

20h Local: Teatro Murialdo

Teatro Murialdo Ingressos: a partir de R$ 40 (+taxas), no site Minha Entrada.

Ítalo Sena em Caxias do Sul

Ítalo Sena chega em Caxias com o espetáculo "Duas Conversas'. Divulgação / Divulgação

No aguardado espetáculo Duas Conversas, Ítalo Sena, o rei das pegadinhas, mergulha em dois lados de sua vida de forma inédita. Após percorrer o Brasil com o “Mostrando Meu Trabalho” , o humorista apresenta uma versão renovada, resultado de nove meses de intensa preparação.

Horário: 20h

20h Local : Teatro Pedro Parenti

: Teatro Pedro Parenti Ingressos: a partir de R$ 55 (+taxas), no site Blue Ticket.

Setembro

6 de setembro

Show da Fresno

Fresno é composta, atualmente, por Lucas Silveira (voz e guitarra), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria). Camila Cornelsen / Divulgação

Formada em Porto Alegre em 1999, a banda Fresno é um dos maiores nomes do cenário emo brasileiro. Ela é composta atualmente por Lucas Silveira (voz e guitarra), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria). A turnê já passou por diversas cidades brasileiras e também teve apresentações na Europa, incluindo Porto, Lisboa e Dublin.

Horário: 1h

1h Local : All Need Master Hall

: All Need Master Hall Ingressos: a partir de R$ 40 (+taxas), no site Minha Entrada.

Outubro

3 de outubro

Zezé Di Camargo & Luciano

Zezé Di Camargo & Luciano chegam em Caxias do Sul com o show ZCL Turnê 2025. Fred Casagrande / Divulgação

A dupla chega a Caxias do Sul com o show ZCL Turnê 2025. Os irmãos apresentarão um espetáculo passeando por clássicos da carreira.

Horário: 21h

21h Local : Centro Esportivo do Sesi

: Centro Esportivo do Sesi Ingressos: a partir de R$ 90 (+taxas), no Sympla.

Novembro

28 de novembro

Show do Roupa Nova

Roupa Nova retorna a Caxias do Sul. Giu Pera / Divulgação

Roupa Nova retorna a Caxias do Sul no dia 28 de novembro.