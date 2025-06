Shopping de Caxias sedia encontro de adoradores de livros de colorir neste sábado

O Prataviera Shopping, em Caxias do Sul, sedia, neste sábado, um encontro de adoradores dos Bobbie Goods, coleção de livros de colorir que virou febre recentemente . Será no segundo andar, das 13h às 17h, e ocorre em parceria com a Livraria Santos, que disponibilizará canetinhas e desenhos.

O shopping também recebe, no sábado, a feira glúten free no terceiro andar. Serão mais de 30 marcas de produtos sem glúten, sem lactose e veganos, com opções para comer na hora ou levar para casa. Também haverá a participação da Associação Serrana de Meliponicultores (Assermel) com a venda de itens à base de mel.