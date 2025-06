Semana Alusiva ao Dia Nacional do Imigrante tem sua segunda edição a partir desta terça-feira, em Caxias do Sul

Uma das fotografias da exposição "Ver o Outro", de Franciele Oliveira Franciele Oliveira / Divulgação

A partir desta terça-feira, até sábado, Caxias do Sul celebra a Semana Alusiva ao Dia Nacional do Imigrante. Será a segunda edição do evento, que mais uma vez terá sua programação concentrada no Espaço Cultural Antonio Caringi (na parte interna do Monumento Nacional ao Imigrante), com bate-papos, atividades formativas, exposição e apresentação artística.

Às 14h30min de hoje, a abertura da exposição "Ver o outro" marca o pontapé inicial do evento. Resultado de uma pesquisa desenvolvida pela historiadora Franciele Oliveira, a mostra nasce do diálogo com a comunidade senegalesa radicada em Caxias sobre formas de participar das narrativas sobre a formação cultural da cidade. Na sequência ocorre o bate-papo "Movimentos migratórios contemporâneos: perspectivas, experiências e conhecimentos em Caxias do Sul", com a participação de Franciele e do antropólogo Cristiano Sobroza Monteiro.

Amanhã, às 14h30min, ocorre o bate-papo "Arte e imigração como patrimônio: o legado da cultura italiana na construção da identidade de Caxias do Sul", com a participação de Antonella Caringi de Aquino (gestora do acervo do escultor do escultor Antonio Caringi), do produtor cultural João Tonus e de Flor Nieto, produtora cultural do Instituto Bruno Segalla.

Na quinta-feira, também às 14h30min, ocorre o bate-papo "Povo originário Taurepang: ancestralidade e cultura", com Franco Marval, migrante venezuelano, mestrando e pesquisador do povo Taurepang, que habita principalmente o lado brasileiro da fronteira com Venezuela e Guiana.

A sexta-feira será reservada para uma atividade interna voltada para professores da rede municipal, enquanto no sábado, às 15h, a programação se encerra com uma apresentação a céu aberto, em frente ao Monumento, do grupo Cirandeiras Danças Brasileiras.

_ Especialmente neste ano em que celebramos os 150 anos da imigração italiana, a programação não poderia deixar de contemplar este movimento, que estará representado no bate-papo de quarta-feira, mas Caxias do Sul é formada também por muitos outras etnias que ajudaram a construir sua história. A Semana do Imigrante é uma oportunidade de proporcionar mais conhecimento e reflexão a respeito disto que se chama de migração contemporânea _ comenta a produtora cultural e servidora municipal Gabriela Menegazzo da Silva.

A organização é da Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Diretoria de Museus e Memória, com apoio da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Biblioteca Pública Municipal e das empresas Milwaukee e Go Image.

PROGRAME-SE