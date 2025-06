Saiba quando será inaugurada a franquia da Adidas em Caxias do Sul 

Franquia em Caxias terá as principais categorias de performance da marca, principais clubes de futebol, entre outros.

Grife alemã de artigos esportivos, a Adidas já tem data para desembarcar, oficialmente, na Serra. Os responsáveis pelo empreendimento confirmaram que a loja abrirá às portas no Villagio Caxias no dia 26.

O anúncio foi feito quase seis meses após a assinatura do contrato entre a franquia e o shopping. O layout da unidade, denominada Adidas Villagio Caxias, tem 140 metros quadrados e fica próximo à Cobasi.

A franquia da Adidas terá as principais categorias de performance da marca, como running, training e os principais clubes de futebol, além de uma jornada de lifestyle com Adidas Originals e sportswear, tanto em vestuário como em calçados, associados às melhores franquias de corrida como a “família Adzero” e a “família Run Everyday” com o Ultraboost.